Sánchez presenta un plan para formar al alumnado en emergencias y protección civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy el Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios, en el IES Fernando Zóbel de Cuenca. Los objetivos de este plan, aprobado el pasado mes de junio, forman parte de las diez prioridades del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Ejecutivo, para promover una cultura cívica de la prevención y reacción ante emergencias climáticas y catástrofes.

Sánchez ha puesto en valor que, con este plan, España incorpora en la educacion no universitaria con carácter obligatorio la cultura de la formación en emergencias y protección civil, lo que nos sitúa como referente en esta materia.

Ante la emergencia climática, "hay cuestiones que trascienden la ideología”, ha afirmado, “y si queremos reforzar nuestra seguridad ciudadana en el ámbito de las emergencias de protección civil", ha apelado de nuevo a "convertir las políticas de emergencia y de protección civil en políticas de Estado".

Pedro Sánchez, ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la delegada del Gobierno en Castilla La Mancha, Milagros Tolón.

Consenso y participación de todas las instituciones

El presidente ha subrayado que este Plan, que se extenderá a 25.000 centros educativos y a 8 millones de estudiantes, cuenta con el acuerdo, el consenso y la participación activa de todas las instituciones, de todos los operadores que trabajan en la protección civil”. “Cuenta con la participación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Ministerio del Interior, también de las comunidades autónomas y, por supuesto, de la Federación Española de Municipios y Provincias”.

El Plan, con contenidos pioneros e innovadores, elaborados por especialistas de protección civil y del Ministerio de Educación, preparará a niños y jóvenes para responder lo mejor posible a situaciones “exacerbadas claramente por la emergencia climática”, ha alertado el presidente del Gobierno, por lo que “era evidente que necesitamos también de la cultura cívica y de la seguridad humana del conjunto de la población”. Al respecto, ha recordado la dana que hace un año también afectó a Castilla-La Mancha, con 7 fallecidos en Letur (Albacete) y causó graves destrozos en Cuenca, en Mira, y los recientes incendios en España, que también han afectado a Castilla-La Mancha.

Sánchez ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. “Dejemos a un lado las cuestiones ideológicas, atendamos a la razón, a la ciencia y al sentido común”, ha afirmado, para pedir que “se anteponga el interés general a cualquier otro tipo de interés legítimo en democracia que pueda ser el partidista o el ideológico”. “El ánimo del Gobierno de España cuando plantea este Pacto de Estado” es “convertir en políticas de Estado lo que es de sentido común, que son políticas de emergencia y de lucha contra el cambio climático”.

“Todas las administraciones tenemos que poner una mirada larga en lo que representa la preservación de nuestro patrimonio y de nuestra biodiversidad”, ha subrayado.