La CHJ licita el 'reclamado' sistema de alertas en el Poyo, el Túria y el Magro aunque llegará en 3 años

Los cauces del río Magro, del barranco del Poyo y del río Túria incorporarán un sistema de alerta temprana (SAT) para informar y prevenir frente a futuras riadas, como las acontecidas el 29-O; una herramienta automática -a semejanza de la existente en otras cuencas del país, como la del Ebro- que se desarrollará paralelamente a los trabajos de reconstrucción de las cuencas en marcha por parte del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El Consejo de Ministros aprobó este martes una licitación por valor de 1,5 millones de euros para realizar la evolución tecnológica de este mecanismo -se incorporará dentro del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)- en una primera fase y que mejorará la capacidad predictiva de la zona cero de la dana.

Sin embargo, el plazo de ejecución del contrato estima un periodo de 36 meses para su ejecución, con una posible prórroga de 24 meses-; lo que dejaría a estas cuencas -en el mejor de los casos- sin poder disponer de este sistema avanzado tecnológicamente hasta dentro de tres años. Es cierto que, desde el mes de junio, la CHJ ha estado realizando pruebas piloto de este sistema de alerta en las tres cuencas dentro de su "Plan de mejora de la resiliencia frente a inundaciones", cuyo presupuesto previsto es de 530 millones de euros.

Según el pliego de la licitación, el inicio del sistema de explotación del SAT se estima en 24 meses, dos años; desde la CHJ, a las consultas de este periódico, no especifican si podría estar disponible en algunas de las cuencas antes de ese periodo. Sí que clarifican que se trata de una herramienta que "en ningún caso sustituye a los órganos competentes en emergencias, ni emite alertas por sí solas". En cuanto al tiempo de ejecución, explican que la cuenca mediterránea "resulta de gran complejidad" por las peculiaridades hidrológicas de sus cauces y barrancos.

Un sistema "obsoleto" para el Consell

El SAT ha tomado relevancia en la última semana porque el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado contra la CHJ por no disponer de este mecanismo avanzado, "que sí que ayuda desde hace años ya en el Ebro" pero "no en la Comunitat Valenciana", y por depender de un SAIH "obsoleto" frente a futuras inundaciones. Lo repitió ayer durante la presentación de una herramienta de Gemelo Digital frente a futuras emergencias. Fuentes oficiales de la CHJ defienden el envío de información cada cinco minutos "sin interrupción" durante la dana de octubre, así como la importancia del SAIH del Xúquer, el primero en funcionamiento en España, en funcionamiento desde 1989, por el "elevado riesgo de inundación" asociado a las cuencas mediterráneas.

Es un ataque más a la entidad al que este jueves se sumó la petición de destitución "inmediata" del presidente de la CHJ, Miguel Polo, por parte de la Generalitat a través del conseller Miguel Barrachina al considerar que es "un peligro" que siga en su cargo en plena estación de lluvias.

Cómo será el SAT

El principal objetivo de la implantación del sistema de alerta temprana es mejorar la "capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones" en las tres cuencas de la zona cero: el río Magro, desde el Mediterráneo a la presa de Forata, incluyendo su confluencia con el Xúquer; el barranco de Poyo, cuyo desbordamiento inundó l'Horta Sud, desde su nacimiento hasta el mar, incluyendo todos sus afluentes; y el tramo bajo del río Túria, desde la desembocadura a la presa de Buseo, otro de los puntos críticos en la tarde del 29-O.

Trabajos de la CHJ en el nuevo cauce del Turia. / Levante-EMV

La herramienta funcionará de forma automática a través de la información meteorológica -proveniente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet)-, hidrológica -a través de una serie de puntos de control definidos- e hidráulica y de gestión de embalses en tiempo real, con la que no solo analizará los eventos en curso para determinar el escenario de emergencia en cada momento. Establecerá cuatro niveles posibles:

escenario 0 , que prevé la inminencia de inundaciones con peligro para personas y bienes;

, que prevé la inminencia de inundaciones con peligro para personas y bienes; escenario 1 , con inundaciones localizadas ya en curso que se puedan atender con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas;

, con inundaciones localizadas ya en curso que se puedan atender con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas; escenario 2 , cuando las inundaciones se hayan producido y la capacidad de los recursos del territorio supere su capacidad;

, cuando las inundaciones se hayan producido y la capacidad de los recursos del territorio supere su capacidad; y el escenario 3, el de una posible emergencia de interés nacional.

Ante posibles situaciones de alerta, la herramienta contará con un módulo específico para generar avisos automáticos a las instituciones -cabe recordar que el SAIH envió 198 correos en la jornada de la dana- y, además, podrá participar en la gestión de los embalses y decidir el ritmo de vaciado de los mismos para controlar las futuras avenidas de agua. Además, la herramienta podrá predecir el posible comportamiento de las cuencas gracias a la información recopilada por los diferentes módulos y su comparación con episodios ocurridos en el pasado.