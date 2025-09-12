Mas (Compromís) presenta a la exconsellera de EU

El 26 de marzo de 2023 (dos meses antes de elecciones) Aitana Mas y Rosa Pérez Garijo, entonces vicepresidenta y consellera de Transparencia, comparecían conjuntamente en rueda de prensa tras el pleno del Consell al que ambas pertenecían. Dos años y medio después, la hoy síndica adjunta de Compromís en las Corts y la líder de Esquerra Unida vuelven a compartir mesa y micrófono en la presentación del libro de Pérez Garijo 'Igualdad laboral entre mujeres y hombres: realidad social y su reflejo en el cine' en Alicante.

La imagen de la parlamentaria de los valencianistas y la dirigente de EU, acompañadas por la co-coordinadora de EU en Alicante, Nefer Vives, y la profesora de Sociología de la Universidad de Alicante, Eva Espinar, no solo tiene el atractivo del reencuentro de dos responsables del último Consell del Botànic, sino que también tiene su lectura política en un momento en el que Iniciativa, partido al que pertenece Mas, ha mostrado su deseo de estrechar lazos con otras formaciones del ámbito progresista como Esquerra Unida.