Las víctimas de la dana critican el uso "partidista" de À Punt por el vídeo del Cecopi y exigen "rigor"

La emisión de las imágenes, con el audio incluido, del Centro de coordinación operativo integrado (Cecopi) de la tarde del 29-O, filtradas el miércoles por Televisión Española, están generando toda una serie de reacciones políticas e institucionales. A ellas, se suma ahora la de las víctimas de la tragedia. La Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O ha publicado un duro comunicado contra la televisión pública autonómica, con el que muestran su "indignación, malestar, desacuerdo y profunda preocupación por el tratamiento de la cadena de televisión À Punt" en relación con la dana y la no emisión de estas imágenes hasta casi 11 meses después de la tragedia.

Para esta entidad, resulta "totalmente inaceptable" que la televisión pública valenciana, financiada por la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, haya rehusado la publicación del vídeo basándose en la protección de datos; es el motivo que también esgrimió la magistrada de la causa de la dana el lunes, cuando rehusó solicitar estos audios después de la petición de una de las acusaciones en el proceso. "Esto nos lleva a cuestionar la coherencia de dichos argumentos y la gestión de la información sensible que rodea a los hechos de la dana" por parte de la televisión valenciana, esgrimen.

Las víctimas consideran que toda la ciudadanía, pero en especial las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer "toda la verdad sobre lo ocurrido" y basan sus argumentos en el derecho, amparado por la Constitución Española, a "una información veraz" y, también "a la transparencia institucional"; dos pilares, según el comunicado, "esenciales" en un Estado de Derecho y, especialmente, cuando se trata de "depurar responsabilidades" de una de las mayores tragedias naturales de la historia de España. "Ocultar pruebas o no contribuir activamente a esclarecer los hechos o protege la intimidad de nadie -, afirman, sino que favorece la opacidad, alimenta la desconfianza y perpetúa el dolor de quienes aún esperamos respuestas".

El papel de À Punt

El tratamiento informativo de À Punt ha pasado de la admiración unánime por su rigor informativo y su papel como servicio público al cuestionamiento de una gran parte de la sociedad. En las últimas horas, desde la emisión de las imágenes íntegras en Televisión Española, se ha acrecentado con la lectura de un comunicado de la dirección del ente, y no de los trabajadores, en la segunda edición del telediario; su lectura ha generado malestar en la redacción.

A esto también hacen referencia las víctimas que se muestran preocupadas por si À Punt responde a "intereses partidistas" y no realiza su función, como medio público, de "responsabilidad ética y profesional con toda la sociedad valenciana"; esta debe basarse en "la verdad, la transparencia y el rigor" informativo. En adición, aluden al tratamiento informativo del accidente de Metro, en la época de Canal o. "Esperamos que la televisión valenciana tenga memoria y trate con absoluto rigor la información relacionada con la dana -, exponen-; un rigor que en su día no tuvo con el accidente del metro".

La carta de Vilaplana

La asociación también valora la misiva pública de la periodista Maribel Vilaplana, quien estuvo comiendo en El Ventorro con el president Carlos Mazón en la tarde de la dana, y que retrasó hasta una hora la salida de ambos del restaurante; salieron, según su última versión entre las 18.30 y las 18.45 horas. Cabe recordar que Mazón llegó al Cecopi a las 20.28 horas.

Maribel Vilaplana reaparece diez meses después de la dana. / DAZN

Los familiares de las víctimas entienden el "estrés postraumático" al que la periodista hace referencia en la carta, pero consideran que "si ella nos hubiera respetado de igual manera a las verdaderas víctimas, no hubiera encubierto durante 10 meses una mentira que nos produce una grave herida".