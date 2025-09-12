La flotilla saldrá este sábado hacia Gaza: “La violación de la legalidad internacional nos da más miedo que Israel”

“Hola, hola, probando desde el puerto de Túnez”. Al diputado de Compromís, Juan Bordera, embarcado en la Global Sumud Flotilla le cuesta encontrar el punto desde el que conectarse a la videollamada de Zoom. No es fácil en el puerto de Túnez, ni con el precario wifi del barco Sirius, ni al sol, que hace que se le recaliente el ordenador y se le apague el equipo. Pero después de varios intentos, consigue encender por fin micrófono y cámara y ver la sala de grupos de las Corts Valencianes, que presiden sus compañeras de coalición Isaura Navarro y Paula Espinosa, y donde se sientan también representantes de los colectivos de apoyo a Palestina y periodistas de los medios de comunicación. “Los ánimos están muy altos”, asegura el diputado, a pesar de los dos ataques a los barcos en los últimos días. Este sábado saldrán hacia un punto de encuentro de más de 40 barcos que componen la Global Sumud Flotilla. De ahí, a Gaza. Reconoce que tienen miedo, claro. “Pero más miedo nos da que continúe la violación de la legalidad internacional”, apunta. Lo que venga cuando se acerquen a Gaza -ataques, intervenciones del Ejército de Israel- lo afrontarán “con la mayor de las resistencias pacíficas”.

“Estos ataques nos han hecho más fuertes, hemos superado este momento de crisis, de explosivos que han afectado a las embarcaciones en territorios en los que no nos esperábamos que pudiera ocurrir”, asegura Bordera. Había gente a bordo en ambas ocasiones, de modo que los primeros momentos fueron “de nervios, de tensión” pero agradece que la comunidad internacional haya ido “dando pasos” para condenar esa violencia. “Nos sigue pareciendo muy insuficiente pero al menos se van dando pasos”, concede.

“Lo intentaremos hasta el último momento”

Ha habido, históricamente, 38 flotillas a Gaza. Solo cinco de ellas llegaron a destino, y fueron las cinco primeras, explica Bordera. De modo que, ¿esperan llegar? “Con una alta probabilidad, no, pero no pensamos en otra cosa que en intentarlo hasta el último momento”, asegura el diputado. También esperan, como mínimo, una intervención del ejército de Israel, que en las últimas experiencias similares intercepta las flotillas alrededor de 100 millas náuticas antes de la costa de Gaza. “En el momento de enfrentarnos a lo que sea que nos tengamos que enfrentar, lo haremos con la mayor de las resistencias, siempre con medidas pacíficas”, ha apuntado.

El día a día “es un caos” y no hay marineros profesionales. Algo tan sencillo como los mareos ha mermado, aunque muy ligeramente, las fuerzas de la tripulación del Sirius. De 28 personas a bordo han pasado a 26 -una bajó por problemas de salud de un familiar y otra por problemas de salud propios-. A ello se suma que los barcos han sido los que han podido encontrar. En el que viaja Bordera, por ejemplo, era un barco de exposición. La Global Sumud Flotilla consta de entre 40 y 50 embarcaciones procedentes de diferentes países, con más de 1.000 personas embarcadas a todas ellas.

El diputado Juan Bordera, embarcado en la Global Sumud Flotilla a Gaza / Redacción Levante-EMV

Un barco de emergencia y formación en autodefensa

Pero sí tienen mecanismos para protegerse de potenciales ataques. Cuando este sábado se reagrupen todas las embarcaciones, también lo hará un barco de rescate, el Emergency, que se activará en caso de ataque o intervención de Israel. A bordo de los diferentes barcos hay médicos y bomberos, además de salidas de emergencia, extintores y chalecos. Por si sirve como disuasión, además de para proteger la flotilla, los barcos llevan cámaras y todos sus integrantes han recibido instrucciones de cómo actuar en cada uno de los escenarios. “Desde cómo ponernos los chalecos hasta aprender a usar un extintor”, apunta.

Bordera añade que, a nivel personal, no ha tenido contacto con nadie de la diplomacia española. “No me ha llamado nadie, por supuesto no me ha llamado Albares”, ha subrayado. Pero ha reconocido que hay personas que “están teniendo contacto directo para que esa protección sea clara”. Han llegado a tener el compromiso del Gobierno de España de que intervendría en caso de un ataque con personas heridas. “Es insuficiente”, añade.

“Están acelerando la limpieza étnica”

Después de dos ataques que no hirieron a nadie, pero podrían haberlo hecho, Bordera reconoce que tienen “miedo”. “Pero sabemos que lo que nos da más miedo es que continúe la violación de la legalidad internacional”, añade el diputado. A bordo de otros barcos hay personas que ya viajaron en expediciones anteriores. “Cuando los interceptaron, firmaron un documento en el que se comprometían a no pisar Israel durante cien años, y han vuelto, ese es el miedo que nos da Israel”, relata. Cree que es el momento de actuar con decisión porque “se está acelerando todavía más el genocidio y la limpieza étnica”, un problema, dice, “de todo el mundo, porque ellos hablan de un gran Israel y su intención es seguir colonizando”.

Isaura Navarro y Paula Espinosa, compañeras de Bordera en Compromís, se muestran preocupadas. “Están intentando llevar víveres y medicina para la ciudadanía que está sufriendo un genocidio y que vive con la sensación de abandono total del mundo”, ha destacado Navarro. Son conscientes de que los dos ataques a la flotilla son “avisos” del Estado de Israel, que “no quieren que llegue la ayuda humanitaria”. “Las amenazas son públicas, el Estado de Israel ya ha manifestado que piensa tratarlos como terroristas”, ha denunciado.

“Lo que reivindicamos es que ese mensaje de apoyo a la flotilla se haga una realidad y se condene de manera firme en esta institución el genocidio”, ha añadido Paula Espinosa. La elección del salón de grupos de las Corts no es casual. “En 2018 se consiguió que se declarará espacio libre de apartheid israelí, y muy pocos los parlamentos que lo consiguieron”, ha recordado. Poco a poco, se construye una comunidad internacional que condena el genocidio. “Se están haciendo poco a poco cosas; la Comisión Europea pidió de manera tímida ayer la reconsideración de los acuerdos con Israel, y con cada cosa estamos un poco más cerca de acabar con el bloqueo”, ha concluido.