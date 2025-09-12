Educación ya tramita la autorización municipal para reconstruir los 8 centros que destrozó la dana

Conselleria de Educación ya tramita la autorización municipal para reconstruir los ocho centros escolares que destrozó la riada. Es una de las novedades que apuntó este jueves el conseller José Antonio Rovira en la comisión de Educación celebrada por el inicio de curso escolar en Las Corts.

El conseller centró su primera intervención en mostrar los principales datos de este nuevo curso 2025-26, pero también en cargar contra el plan Edificant y las "falsas acusaciones" de 'retallades' por parte de la oposición.

Rovira explicó que este curso comienza con "más profesores para los mismos alumnos", en concreto casi 1.500 docentes nuevos en la escuela pública y un ligero descenso de escolares por la baja natalidad. Son en total 801.000 niños y niñas que estudian en la pública y en la concertada.

Rovira también destacó el segundo año de gratuidad de 0 a 3 años para las familias (44.000 niños y niñas en total) y que las familias podrán matricular a sus hijos en cualquier momento del curso. También remarcó que este curso se han creado 41 aulas UECO para escolares con necesidades especiales hasta las 339 en total (237 en Infantil y Primaria y 102 en Secundaria).

Críticas a Edificant

Rovira dedicó parte de su intervención a criticar el Plan Edificant del Botànic. En concreto, aseguró que su conselleria ha tenido que revisar 183 obras de colegios e institutos con aumentos de presupuesto de hasta el 50 %, lo que ha supuesto invertir 134 millones extra. Además explicó que muchas de las memorias económicas "tienen una valoración deficiente" y afirmó que están tratando de arreglarlas. Gerard Fullana, diputado de Compromís, ha asegurado que estas subidas se deben a la inflación derivada de la guerra de Ucrania.

La comisión estuvo marcada por las acusaciones mutuas de mentir entre conseller y oposición, y un tono bronco que tuvo su punto álgido cuando el diputado de Compromís preguntó al conseller sobre el video de À Punt filtrado a televisión española, momento en que le retiraron la palabra al no ceñirse al tema indicado, que era el inicio del curso escolar.

Las aulas en barracones

Sobre las aulas prefabricadas, Rovira agradeció el esfuerzo a los técnicos, trabajadores, comunidad educativa y alcaldes y dijo que "hoy por fin el 100 % de los estudiantes afectados por la dana (48.000) han podido iniciar el curso en sus municipios y que lo hacen con certificados que garantizan su seguridad. Reconoció los retrasos "de uno o dos días" en la construcción de las prefabricadas en 4 centros de Massanassa, Alfafar y Algemesí y pidió disculpas a la comunidad educativa.

Cabe recordar que este jueves las familias de Alfafar se han negado a llevar a sus hijos al centro que ha abierto hoy en barracones al considerar que no era seguro por el estado de las obras, que aún no habían finalizado. El conseller ha tratado de dar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que todos los centros tienen los certificados de seguridad que garantizan su uso por parte de los menores y los docentes.

Transporte escolar y reconstrucción de la dana

Una novedad de este curso es la rescisión del contrato de transporte escolar en buena parte de la provincia de València a Monbús, tras una sentencia del TSJ que declaraba la adjudicación del Botànic como "carente de derecho". Durante el pasado curso, la empresa acumuló varias multas por valor de un millón de euros tras dejar tiradas a miles de familias, muchas de ellas de centros de educación especial. Los retrasos y autobuses en mal estado marcaron el año escolar mientras Conselleria trataba de solucionarlo.

Rovira criticó que, a pesar de que la adjudicación fue realizada por Compromís, sus diputados "acudieron a protestar con las familias, que tenían todo el derecho a hacerlo por otro lado. Compromís protestando contra Compromís", criticó el Conseller.

La reconstrucción tras la dana también marcó gran parte de la intervención inicial del conseller. Rovira explicó que ya se han destinado 70 millones de euros en infraestructuras educativas tras la riada, y que se van a dedicar 70 millones más este curso. Por otra parte, criticó que la ministra de Educación, Pilar Alegría, "no ha pisado la C.Valenciana desde la dana" y tampoco ha dado a Conselleria ayudas extraordinarias -pese a que mucho dinero se ha destinado a los ayuntamientos-. También aseguró que se está tramitando ya la autorización municipal de las obras para reconstruir los 8 centros que destruyó la riada y que han pasado a barracones.