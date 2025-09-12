La izquierda pide la salida de Mazón tras el anuncio de la remodelación del Consell

La izquierda ha aprovechado el anuncio de una crisis de Consell en diferido para volver a pedir la salida de Carlos Mazón. Quien se sabe seguro que se irá es el vicepresidente segundo, Francisco Gan Pampols, pero lejos de que PSPV y Compromís le ofrenden exequias por su labor en no llega a un año en el Ejecutivo autonómico, se han apresurado en criticar al 'president' para apuntarle directamente a él y reclamarle que siga el camino del aún responsable de la reconstrucción, visión distinta, por otra parte, a la que transmite el PP que señala este cambio como "una nueva etapa".

"Lo único que vale es que dimita y convoque elecciones", ha señalado este viernes, minutos después de conocer la alocución de Mazón, la líder del PSPV, Diana Morant. La dirigente socialista ha calificado de "broma de mal gusto" esta remodelación en diferido. "Parecería cómico si no fuera una tragedia; ya no sabe qué inventarse, cuál es la nueva escenografía que van a hacer y aquí no se entiende ya nada, lo único que ya no nos cabe un cuarto gobierno de Carlos Mazón", ha recalcado.

Al respecto, ha recordado que "llevamos ya tres gobiernos de Carlos Mazón". "El primero que firmó con la servilleta con un maltratador --en referencia a Carlos Flores, actual diputado nacional de la formación que lidera Abascal y que fuera cabeza de lista de este partido a la Generalitat, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer-- en el que estaba Vox". El segundo, ha señalado, "en el que pasaban las competencias de Emergencias de los negacionistas de Vox a Salomé Pradas".

"Y el tercero en el que echa a Pradas", nombra una vicepresidencia segunda para la reconstrucción y "antes de cumplirse un año de la dana" considera que ya "ha hecho suficiente para la reconstrucción". Por tanto, ha criticado, "nos puede presentar aquí un cuarto gobierno, ya no nos valen ni más inventos, ni más mentiras, ni más golpes de efecto, lo único que nos vale es que Mazón dimita, que disuelva las Corts y que convoque elecciones", ha apostillado. "El PP juega a las sillas mientras Valencia sufre. La música se acabó el 29 de octubre y el único que sobra sigue sentado: Mazón", ha añadido por su parte la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en X.

Comparecencia de Gan Pampols por los presupuestos en comisión en las Corts / M.A. Montesinos

A las críticas se ha sumado también la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. "La remodelación tendría que empezar por el señor Mazón, que tendría que irse en su casa, es una vergüenza que continúe todavía al frente del Consell”, ha señalado la dirigente valencianista quien también ha cargado contra el vicepresidente segundo. "Se va Gan Pampols y entre que esté o no esté no hay diferencia, ha sido una tomadura de pelo, la gente no ha notado la presencia de Gan Pampols", ha añadido.

En este sentido, Navarro ha lamentado que la presencia del teniente militar retirado "no ha supuesto ninguna mejora para la ciudadanía: Ni recuperación, ni reconstrucción, ese es el balance de su gestión". En este sentido, ha recordado que la gente sigue "sin ascensores, los colegios y las zonas deportivas no están reparadas o los barracones no están el día del comienzo del curso escolar". "La realidad es que este señor ha estado en un despacho cerrado, ha encomendado a una consultora tres powerpoints y ahora ya se va. Entre estar y no estar, desgraciadamente, para la gente, no ha habido ninguna diferencia", ha indicado.

"Buena noticia"

El contrapunto lo pone la portavoz adjunta del PP en las Corts, Laura Chulià, quien ha considerado el cambio en el Consell como "una buena noticia". "Significa que se está avanzando en esa reconstrucción", ha explicado la dirigente 'popular' quien ha insistido que ahora se entrará en una "nueva etapa". En este sentido, ha incidido en que se trata de proseguir con una hoja de ruta "meditada" y que está "en sintonía con lo que se esperaba".

"Se está en la línea de continuar avanzando y trabajando para hacer de esa reconstrucción efectiva", ha agregado. No obstante, la síndica adjunta de los 'populares' ha admitido que se desconoce "la amplitud y magnitud" de esta reforma del Consell para la que, sin embargo, ha confiado en que se tratará de "algo muy meditado" por parte del 'president' de la Generalitat que, según ha apostillado, "tiene claro cuáles son las necesidades mejor que nadie".