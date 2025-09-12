La jueza de la dana ya cuenta como víctima a la pequeña Scarlett, fallecida el 29-O antes de nacer

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ya contabiliza a la bebé nonata de ocho meses, que falleció junto a su madre el día de la dana. La magistrada ya ha incluido en dos autos la cifra de 229 fallecidos de las barrancadas y la riada. Aunque a efectos de la instrucción, la causa de la dana investigará 228 homicidios imprudentes, más los lesionados. Algunas entidades convocantes de las concentraciones de cada día 29, también incluyen en este cómputo a los dos trabajadores fallecidos en los trabajos de limpieza en días posteriores a la dana.

Así lo han confirmado a la agencia Efe fuentes judiciales después del auto emitido este viernes sobre el vídeo del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) difundido por RTVE el pasado miércoles y grabado por À Punt en un receso de la reunión del 29 de octubre. La instructora de Catarroja argumenta su decisión de solicitar el vídeo en "la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados". La alusión a la vida dependiente corresponde al nonato de la mujer embarazada, según las mismas fuentes.

La jueza pidió una ampliación del informe de autopsia en junio

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictó un auto el 26 de junio en el que, a petición de la acusación particular de la familia, solicitaba al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de una víctima mortal para que recoja que estaba embarazada de más de seis meses. La decisión la adopta a petición de tres familiares de la mujer, Janine M. R., que se encontraba embarazada de 8 meses cuando falleció el 29 de octubre. Sus familiares la recuerdan en cada manifestación a la que acuden con pancartas que incluyen una imagen de la joven y una ecografía de la bebé que esperaba, a la que llamaban y siguen llamando por su nombre: Scarlett. Los familiares presentaron esta solicitud para que "el juzgado tenga constancia de la existencia de una víctima más, con todos los pronunciamientos efectivos que se deriven de dicha declaración".

La instructora señalaba en esa resolución del 26 de junio que Janine M. R. fallecida en Riba-roja cuando finalizaba su jornada laboral y a apenas dos días de iniciar la baja maternal, "albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre que también pereció el 29 de octubre de 2024" y añade que a través de su inscripción en el Registro Civil "podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día". No obstante, matiza que esa circunstancia es "independiente de la calificación jurídica penal de los hechos", lo que significa que se seguirán investigando 228 homicidios imprudentes a efectos de la acusación contra los dos únicos investigados, por ahora.

La magistrada argumentaba en su escrito que "la ley de 2011 del Registro Civil establece, en su disposición adicional cuarta, la obligatoriedad de que figure en un archivo, sin efectos jurídicos, el fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, pudiendo los progenitores otorgar un nombre". Por tanto, "la pretensión de inclusión como otra víctima se sustenta en la modificación del Registro Civil y podrán tener un nombre", según una instrucción de 2023 de la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que recoge la jueza de la dana en su auto.

Por ello, la jueza Nuria Ruiz Tobarra elevado ya a 229 la cifra de vidas perdidas en las barrancadas y riada, aunque el procedimiento siga adelante por 228 homicidios por imprudencia, más los lesionados.