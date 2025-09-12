Morant va al choque con el Consell y presume de hacer más como ministra que Mazón como 'president'

No se sabe cuándo serán las elecciones a la Generalitat, pero por si acaso fueran pronto (Diana Morant volvió a pedir su adelanto ayer), la líder del PSPV ha empezado el curso contraponiéndose directamente con Carlos Mazón como si la carrera a las urnas estuviera en marcha. "Si nos ponemos a comparar mi trabajo con el de Mazón, estoy haciendo mucho más por los valencianos desde el ministerio que un 'president' que no ejerce el autogobierno y que ha borrado a la Generalitat de todas las crisis y necesidades", dijo entre la reivindicación y la justificación ante el runrún por su doble cargo en València y Madrid.

Morant protagonizó ayer la Tribuna Fórum Europa en València, un acto que, sin opción de micrófono en el Debate de Política General en las Corts, quedó planteado como la puesta de largo de la dirigente socialista en el curso político. Lo hizo rodeada por los principales cargos de la formación y yendo al choque con el Consell, especialmente contra su máximo responsable, al que la líder socialista calificó de "peso muerto", frente al que llamó a "construir un futuro de esperanza".

Nada más empezar, Pilar Bernabé, una de sus principales aliadas internas en el partido, le regaló los oídos con un carrusel de elogios. Le calificó de “generosa y lúcida”, de “conectar con la ciudadanía”, que ante la dana “lejos de verse noqueada (pulla a Mazón) tomó conciencia en primera persona” del drama y que no viene “a prometer la luna para la Comunitat Valenciana, sino a que la Comunitat Valenciana lleguemos a la luna con el parque empresarial de Elx”, en referencia al cohete de PLD Space que financia el Ministerio de Ciencia, “cuando gane las elecciones, porque las va a ganar”, aunque no se sabe cuándo sean todavía.

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, interviene este jueves en el Fórum Europa. / M.A. Montesinos

Ese camino electoral, por lo dicho posteriormente por Morant, continúa pasando por la acción en el Consejo de Ministros. La secretaria general del PSPV no solo evitó cualquier mención a dejar el cargo de en el Gobierno para centrarse en la tarea de candidatable, sino que defendió los beneficios que conllevan para la Comunitat Valenciana esta doble condición: "Pienso como valenciana y defiendo los derechos de los valencianos como ministra y secretaria general, no me tengo que quitar ninguna chaqueta para ejercer mis responsabilidades", incidió.

"Me siento orgullosa de estar sentada en el Consejo de Ministros que pone medidas contra el genocidio de Gaza, activa inversiones para la gigafactoría en Sagunt, pone en marcha las infraestructuras del corredor mediterráneo o moviliza una cantidad histórica para dar respuesta a la emergencia de la dana", aseguró. Es decir, para Morant, lejos de que estar en el Gobierno suponga un desgaste, algo en lo que ahonda el PP al considerar al PSPV el "más sanchista" de todos e incluso genera ciertas dudas en sectores del partido, ser parte del Ejecutivo central tiene el lado positivo del BOE y el chorro económico del Estado.

"Peso muerto"

No obstante, el caso en el que más incidió como ejemplo de esta doble responsabilidad que le permite activar políticas en beneficio para la Comunitat Valenciana es la condonación de la deuda. Serán 11.200 millones (siempre que el Consell la acepte), una propuesta con la que defendió que en caso de salir adelante habrá "aportado más a la Comunitat Valenciana que lo que ha aportado Mazón" como 'president'. De hecho, sobre esta, de carácter voluntario para las autonomías, pidió al jefe del Consell que "al menos que no moleste, que no sea un peso muerto".

La expresión de "peso muerto" la reutilizó posteriormente sobre el dirigente del PPCV al achacar los problemas en vivienda, educación o sanidad, todo competencias autonómicas ante las que, reprochó, "Mazón tira balones fuera". Ella, en cambio, mostró su intención de ser presidenta de la Generalitat "porque sí que quiero gobernar y tomar decisiones, no borrarme", poniendo de referentes tanto a Ximo Puig, a la "generación de alcaldes socialistas" y a Salvador Illa, con quien pidió "ir de la mano". Es la triada de su llamamiento a ser la "alternativa", que considera que ya está en marcha y a su petición a la sociedad civil de "no resignarse" para construir "un futuro de esperanza".