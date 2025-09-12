Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días

Septiembre y el calor no acaba de marcharse del todo en Valencia. De hecho, parece que mañana sábado, 13 de septiembre, las temperaturas volverán a dispararse en el prelitoral y el interior valenciano (sobre todo en el sur) hasta el punto de alcanzar valores plenamente estivales que incluso podrían llegar a rozar los 40 ºC de nuevo.

¿Hasta cuándo se prolongará esta situación? ¿No se va a ir nunca el calor? Pues bien, la semana próxima habrá un cambio de patrón meteorológico que tendrá consecuencias sobre el tiempo de la Península Ibérica y, por ende, sobre el de la Comunitat Valenciana.

¿Por qué vuelve a hacer tanto calor?

La aceleración de la corriente en chorro llevará a que ésta oscile menos y, por lo tanto, se retire hacia latitudes más altas y arrastre consigo las bajas presiones, que apenas llegarán al nivel de la península, ocupada por las altas presiones subtropicales y, por tanto, dominada por un tiempo anticiclónico: despejado y estable. ¿El resultado? Precipitaicones prácticamente descartadas en todos el territorio y temperaturas más altas de lo normal para esta época del año.

Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y lo corroboran otros portales especializados en el pronóstico del tiempo, como Meteored, que subraya que "las temperaturas volverán a ascender" hasta alcanzar valores de pleno verano. Para mañana, sábado 13 de septiembre, se espera que el mercurio pase de los 35 ºC en puntos como Alzira y llegue a los 37 ºC a la sombra en lugares como Carcaixent.

El hecho de que los cielos de la Comunitat Valenciana estén dominados en los próximos días por un tiempo anticiclónico en el que no cabrán las borrascas no hará, por sí mismo, que el termómetro suba. El ascenso de las temperaturas hasta sobrepasar con creces los 30 ºC obedecerá a la presencia de "una masa de aire muy cálida" en nuestras latitudes empujada desde niveles medios y que puede dejar "valores máximos de entre 37 y 39 ºC" esta semana que viene en amplias zonas de la Península Ibérica, como Andalucía o la Comunitat Valenciana.

No obstante, tampoco se pueden descartar "tormentas, sobre todo en puntos del este peninsular", como Valencia o Castellón, alimentadas por la humedad del Mediterráneo . De hecho, la Aemet ha activado para hoy y mañana la alerta por lluvias y tormentas en todo el interior norte de Castellón por precipitaciones que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.