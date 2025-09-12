Puig apela a la paz en la cumbre de la unidad mediterránea

"El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida”. Es la frase del escritor egipcio, Naguib Mahfuz, que ha lanzado este viernes el embajador de España ante la OCDE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, en el encuentro de la Unión por el Mediterráneo, la organización entre los diferentes países de la región euromediterránea, que se ha celebrado en el Palacio Real de Barcelona.

Según ha explicado el propio Puig en sus redes sociales, Puig ha recordado la frase del Premio Nobel de Literatura como un alegato para "actuar para la paz con valentía para un Mediterráneo unido y sin violencia". "Ya", ha remarcado el exdirigente socialista en el evento que ha servido también para celebrar los 30 años del llamado 'Proceso de Barcelona' que sirvieron para constituir esta institución que tiene la paz en Oriente Medio como uno de sus objetivos fundamentales.