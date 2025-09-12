Vaivén
Puig apela a la paz en la cumbre de la unidad mediterránea
"El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida”. Es la frase del escritor egipcio, Naguib Mahfuz, que ha lanzado este viernes el embajador de España ante la OCDE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, en el encuentro de la Unión por el Mediterráneo, la organización entre los diferentes países de la región euromediterránea, que se ha celebrado en el Palacio Real de Barcelona.
Según ha explicado el propio Puig en sus redes sociales, Puig ha recordado la frase del Premio Nobel de Literatura como un alegato para "actuar para la paz con valentía para un Mediterráneo unido y sin violencia". "Ya", ha remarcado el exdirigente socialista en el evento que ha servido también para celebrar los 30 años del llamado 'Proceso de Barcelona' que sirvieron para constituir esta institución que tiene la paz en Oriente Medio como uno de sus objetivos fundamentales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- Marejada en À Punt por el vídeo filtrado del Cecopi
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- Pradas en el Cecopi del 29-O: 'Llamad a Polo, que a mí no me apetece
- Los reventones térmicos del final del verano auguran un otoño de alertas
- Moción de censura en San Antonio de Benagéber
- Ahora sufrimos la riada burocrática': los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el 'limbo' sin poder cobrar las ayudas