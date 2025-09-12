Los sindicatos educativos anuncian protestas para mejorar las condiciones laborales del profesorado

Los sindicatos avisaron con comunicados durante todo el verano de que este iba a ser un "otoño caliente" contra Conselleria de Educación. No ha hecho falta que pase ni la primera semana de curso para que anuncien las primeras protestas contra el departamento dirigido contra José Antonio Rovira.

Stepv, CC OO y UGT han anunciado movilizaciones para mejorar los salarios y las condiciones laborales del profesorado. Así lo han anunciado en una nota de prensa conjunta en la que piden a Conselleria sentarse a negociar para evitar las protestas y los paros.

Cabe recordar que el profesorado de la C.Valenciana es el segundo peor pagado de toda España desde hace más de una década, pese a que esta autonomía tiene un coste de vida alto. Los sindicatos llevan tiempo reivindicando unas mejoras en el sueldo mientras el conseller José Antonio Rovira criticó que "en ocho años del Gobierno del Botànic nunca pidieron un aumento de salario".

Curiosamente, la última vez que se subió el sueldo a los profesores fue en 2007, cuando el propio Rovira era el director general de Conselleria que se encargó, personalmente, de esas negociaciones. Algunos sindicalistas presentes en esa mesa destacaban su talante y su capacidad de escucha, aunque ahora se le critica mucho precisamente por lo contrario: en más de dos años de legislatura la relación entre Rovira y los sindicatos se ha deteriorado mucho, hasta el punto de que el propio conseller reconoció que no es buena.

Cabe recordar que en mayo de 2024, tan solo un año después de la entrada del Gobierno de PP y Vox, el profesorado valenciano hizo una huelga educativa, la primera en décadas, para protestar por los recortes. La movilización fue contestada al día siguiente con el anuncio por parte del conseller de que no iba a cumplir un acuerdo por el cual se debían contratar 7.000 docentes, lo que encendió todavía más los ánimos en los sindicatos y acabó de romper una relación que nunca había sido cordial.

Demandas

En el mes de junio los cinco sindicatos educativos iniciaron reuniones para crear una plataforma en la que articular estas demandas, y el pasado miércoles 9 de septiembre comenzaron a estudiar un calendario de movilizaciones por toda la Comunitat Valenciana. Conselleria tiene una reunión pendiente con estas entidades la semana que viene, en la cual les trasladarán sus propuestas.

La primera es una mejora salarial "que compense la pérdida de poder adquisitivo del profesorado valenciano, ya que es uno de los peores pagados del estado".

Por otra parte piden una "recuperación de las plantillas docentes recortadas por el actual gobierno y reversión de los recortes en todas las etapas educativas (en referencia a FP o EOI). Igualmente, piden una mejora de las condiciones del profesorado de FP especialista, al que se le han quitado horas, y ha visto reducidas sus retribuciones".

Cabe recordar que este curso se incorporarán 1.500 docentes más al sistema público, llegando a más de 81.000 profesores entre pública y concertada, lo que se trata de un récord de profesorado en las aulas. Así, Conselleria niega que existan estos recortes con los datos de inicio de curso, aunque también es cierto que se están reduciendo horas en la jornada laboral de profesorado de algunas etapas como FP.

Ratios y dana

Otra reivindicación histórica es la reducción de las ratios de alumnado, pese a que Conselleria ya cumple con el mínimo legal establecido, y una reducción de "la sobrecarga de faena burocrática" que asfixia a los docentes y los directores escolares y que es un problema muy real en los centros.

Por último también piden una mejora de las infraestructuras educativas y, especialmente, de los centros afectados por la dana que siguen con muchos problemas para trabajar de forma adecuada.

"El profesorado valenciano hace años que necesita una mejora en sus condiciones laborales, especialmente por la pérdida de poder adquisitivo, pero también por la sobrecarga de faena, las ratios elevadas de alumnado, y desde que el PP ha vuelto a gobernar, padecemos nuevamente un recorte de plantillas docentes que afectan a todas las etapas educativas pero especialmente a las EOI, conservatorios, formación profesional y de personas adultas", critican los sindicatos.