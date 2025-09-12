La UPV inicia su curso reivindicando una mejor financiación

La Universitat Politècnica de València (UPV) acogió este viernes 12 de septiembre su acto de apertura del curso académico 2025-26, que inició con la ausencia del rector, José Capilla, por motivos de salud.

Pese a todo, la vicerrectora María Salomé Cuesta fue la encargada de conducir la ceremonia que estuvo marcada por una reivindicación histórica: la del plan plurianual de financiación para las universidades públicas. El secretario general de la UPV, Josep Antoni Claver, fue el encargado del tradicional discurso que suele hacer el rector, en el que reivindicó que confían en tener una “financiación pública con los recursos necesarios para seguir aportando valor económico a la C.Valenciana”.

Esas declaraciones se refieren a un estudio reciente elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que destaca que las universidades devuelven a la sociedad 3,1 euros por cada euro invertido en ellas. Este es el principal argumento de los centros para reivindicar una mejor financiación, pues continúan con un acuerdo congelado desde el año 2009.

Una de las promesas del anterior conseller José Antonio Rovira era desbloquear este problema histórico, y dos años después parece seguir lejos de ello. Las universidades reclaman un plan de financiación a 5 años, y no a uno como ocurre ahora, ya que eso les permitiría embarcarse en proyectos más ambiciosos y a largo plazo, y por tanto, crecer más.

Al acto de inauguración del curso asistió la secretaria autonómica de Universidades (y ex vicerrectora de la UPV) Esther Gómez, el secretario autonómico de Educación Daniel McEvoy y el director general de centros docentes Jorge Cabo. Además, también hicieron acto de presencia autoridades militares, políticas y policiales.

María Dolores Higueras, nueva doctora honoris causa

El acto continuó con el reconocimiento de los catedráticos y 71 nuevos doctores investidos por la universidad este curso escolar, además de los premios especiales de tesis doctoral.

Sin embargo, el nombramiento más importante fue la investidura como doctora honoris causa de la arqueóloga subacuática María Dolores Higueras Rodríguez. Se trata de la séptima mujer que recibe este reconocimiento en la Politècnica.

Higueras fue la primera mujer submarinista de la armada Española, y fue reconocida con diversos cargos en el museo naval de Madrid. También fue pionera en los principios de conservación del patrimonio subacuático. Es reconocida por fundar “todo un modelo de protección y divulgación del patrimonio sumergido”,según explicaron durante su laudatio.

Higueras ha documentado más de 2.000 naufragios españoles y ha formado parte del “mayor esfuerzo editorial para la difusión de la cultura naval española”. Forma parte de las academias y patronatos más importantes de España y Latinoamérica en lo que a historia naval se refiere y ha tenido una contribución fundamental para luchar contra el expolio del patrimonio subacuático. Ha recibido la medalla de Lepanto, es buceadora de honor de la Armada Española, atesora la Medalla de San Telmo y es académica de la Real Academia de Historia de España y de Argentina.

El discurso de Higuera se centró en un tema como la conquista española de América y las primeras legislaciones de los españoles: “Es un tema con luces y sombras, pero hoy quiero hablarles de las luces”, explicó la recién investida doctora. Defendió la labor de los austrias en “las Indias” y explicó que “nunca se les obligó a abandonar sus lenguas madres”.

Las consecuencias de la dana

Claver enumeró en su discurso los principales datos que marcaron el curso anterior en la UPV, pero se centró en la devastadora dana del pasado 29 de octubre y la recuperación de la universidad, especialmente en el plano de la investigación académica.

Destacó, en concreto, la acción solidaria de los estudiantes de la comunidad universitaria con el estudiantado necesitado, empezando por el ofrecimiento de alojamiento cerca de la universidad para todos los estudiantes afectados por la riada.

Además, la universidad aprobó un fondo social de 1.5 millones de euros para cubrir las necesidades del estudiantado y profesorado afectado y una campaña de mecenazgo para lograr aún más fondos. Incluso, puso a disposición de la Generalitat “una red de expertos para la gestión de la catástrofe y sus consecuencias”.

El Ranking de Shangai y el triunfo en Formula Student

La UPV repitió un año más como la mejor universidad politécnica de toda España y una de las 500 mejores de todo el mundo según el prestigioso ránking de Shangai, algo que destacó Claver como algo muy positivo en un centro en plena expansión.

No solo el campus de Gandía cumplió 30 años el curso pasado, sino que todos los centros cuentan con planes de ampliación a largo plazo y este año se ha hecho oficial la compra de tres edificios: el edificio Ferrándiz del campus de Alcoi, el Conservatorio Superior de Danza de València y la casa de los caramelos de València. Esta compra es especial ya que “aumenta la presencia de la Politècnica y su presencia en el interior de la ciudad de València”, explicó Claver.