¿Cuándo empieza la vacunación contra la gripe y otros virus respiratorios?

La temporada de la gripe y otros virus respiratorios -como el virus respiratorio sincitial (VRS) o la covid- está la vuelta de la esquina; siempre arranca paralelamente con la 'vuelta al cole'. Y con ella se acerca también el momento de vacunarse e inmunizarse para evitar complicaciones, en caso de contagiarse de alguna de estas enfermedades. La Conselleria de Sanidad arranca el próximo 1 de octubre con la campaña de vacunación y, como cada año, los colectivos vulnerables serán los primeros en recibir su dosis; para el resto, habrá que esperar 15 días. Las fechas son similares a las del pasado año.

Una de las novedades de este año es la vacunación del VRS, la enfermedad responsable de una posible bronquiolitis si se complica, entre los mayores de 60 años si viven en una residencia o si se trata de personas con un sistema inmunitario comprometido. Además, se vacunará a pacientes mayores de 18 años que hayan sido trasplantados de pulmón o sean precursores hematopoyéticos porque para ellos la infección "puede ser especialmente grave".

La vacunación contra el VRS está siendo efectiva, así lo han transmitido fuentes de la Generalitat Valenciana en reiteradas ocasiones. Desde hace tres años, se inocula entre los menores de seis meses y dos años. El resultado es claro: el número de ingresos por bronquiolitis se ha reducido en más de un 80 %. Cabe recordar que esta enfermedad puede cursar con complicaciones a corto y medio plazo, pudiendo ocasionar infecciones bacterianas como neumonías y otitis y cuadros de sibilancias persistentes durante los primeros cinco años de vida.

Quién se vacuna el 1 de octubre

Los primeros en vacunarse son "los colectivos más frágiles -, así lo explica el conseller de Sanidad, Marciano Gómez- con el objetivo de que estén protegidos antes de la llegada del frío y del momento de mayor circulación de virus respiratorios". Entre estos, se incluyen los siguientes grupos a los que se inmunizará en sus entornos cercanos:

Las personas mayores en residencias ; cerca de 35.000.

; cerca de 35.000. Las personas con discapacidad en centros especiales.

en centros especiales. Los lactantes menores de seis meses; en su caso frente al VRS. Los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán la dosis en las maternidades de los hospitales, mientras que los nacidos previamente deberán hacerlo en el centro de Atención Primaria.

en su caso frente al VRS. Los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán la dosis en las maternidades de los hospitales, mientras que los nacidos previamente deberán hacerlo en el centro de Atención Primaria. Y el alumnado de segundo ciclo de Infantil, en edades comprendidas entre tres y seis años, que recibirán la vacuna en su centro educativo; una de las medidas impuestas por Sanidad en los últimos años. Si lo prefieren, los padres pueden optar por hacerlo en su centro de salud.

En este sentido, Gómez recuerda que los colegios "ya disponen de un protocolo específico" para la vacunación en las aulas, un mecanismo pensado para facilitar "la conciliación de las familias". Según Conselleria, la medida tuvo "una gran aceptación" el pasado año, ya que 38.417 escolares se adhirieron: 6.149 en Castellón, 19.327 en Valencia y 12.941 en Alicante. Fueron más de la mitad de los 75.000 previstos inicialmente a través de la vacuna intranasal para evitar pinchazos.

El primer día de la administración por personal sanitario de la vacuna intranasal contra la gripe en los centros escolares de Infantil de la C. Valenciana / GVA

Cuándo se vacuna el resto

La población general deberá esperar a recibir la vacuna contra la gripe o la covid. Pero solo deberá esperar hasta el 15 de octubre, cuando comienza la campaña para el conjunto de la ciudadanía. La fecha es la misma que en 2024 y se adelanta, considerablemente, con respecto a la de años anteriores; era un par de meses más tarde.

Aunque con menor riesgo, el titular de Sanidad insiste en la importancia de vacunarse porque significa "cuidarse a uno mismo y proteger a nuestro entorno". "La vacuna es una medida sencilla -, prosigue- y segura que salva vidas".