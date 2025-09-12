La covid se mantiene en máximos del año antes del efecto 'vuelta al cole'

Llega septiembre. Llega la 'vuelta al cole' para 900.000 estudiantes en la Comunitat Valenciana. Y con su regreso al colegio, comienza también la temporada de virus respiratorios, como la gripe y el virus sincitial (VRS); los niños y niñas son siempre los primeros en contagiarse y el 'boom' de la transmisión se produce siempre en el mes de septiembre. El año pasado la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) entre los menores se triplicó en solo dos semanas hasta los 3.307,9 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, está se encuentran en 1.059,3 puntos.

La temporada de gripe se afronta este año con un elemento diferencial: la presencia de casos de coronavirus, cuya incidencia se mantiene en máximos anuales desde finales del mes de julio, entre los 80 y los 120 puntos de incidencia; más alta incluso que en invierno, cuando los positivos de covid fueron testimoniales. En septiembre de 2024, la enfermedad registró un pico durante el verano -se ha convertido en una dolencia estival-, pero su tendencia era claramente a la baja a inicios del mes de septiembre.

Esta situación no se da este año, según los informes del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Comunitat Valenciana. Estos reflejan que el coronavirus se encuentra en una meseta desde hace prácticamente dos meses; en la última semana, que recoge los datos entre el 1 y el 7 de septiembre, la incidencia es de 82,9 puntos, 26,7 superior a la del pasado año cuando la curva era descendente y no sostenida como ahora. Fuentes oficiales de Sanidad explican que se trata aún de "un umbral de nivel bajo". Es la enfermedad más presente entre los valencianos estos días porque tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial (VRS) se encuentran prácticamente sin casos registrados.

Así evolucionan las tasas de incidencia. / GVA

Elemento de transmisión

El 'boom' previsto para los virus respiratorios entre los niños y niñas valencianas ocurre todos los años. Son siempre los primeros en contagiarse, pero la explosividad de la transmisión será clave para analizar sus posibles consecuencias en el resto de franjas de edad porque los menores funcionan como un elemento de transmisión entre sus familiares. "Con la 'vuelta al cole' aumentan los virus respiratorios entre los niños -, explica la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina-, y estos contagios se transmiten fácilmente en casa a sus abuelos con enfermedades crónicas".

Su papel como transmisores es lo que preocupa a los expertos en el caso de la covid porque, aunque los menores lo "pasan de forma leve en su práctica totalidad", prosigue Medina, "excepto en aquellos con patologías previas"; siguen funcionando como vectores de transmisión entre los adultos, entre quienes el coronavirus "se complica con mayor frecuencia"; especialmente, entre los mayores de 65 años, los más vulnerables frente a este tipo de patologías respiratorias. Su incidencia en casos graves -61 por cada 100.000- triplica la del resto de franjas de edad a día de hoy.

Novedades en la vacunación

El principal mecanismo de protección frente a los virus respiratorios es la vacunación. De hecho, la Conselleria de Sanidad repetirá este año la campaña de inmunización de los menores directamente en los colegios, después de los buenos resultados de los cursos anteriores. Una de las principales novedades de este año es la vacunación del VRS a las personas mayores, que se aplicará por primera vez a este colectivo, tres años después de incluirla en el catálogo vacunal de los menores de seis meses y los menores de dos años con factores de riesgo.

Vacunación a un niño en Alicante en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

Según explicó el president Carlos Mazón a finales de agosto, la medida ha conseguido reducir en más de un 80 % el número de ingresos por bronquiolitis entre los menores de la Comunitat Valenciana; un beneficio que podría extenderse a las personas mayores gracias a la novedosa campaña de este año.