Vuelta al cole a medias en los últimos barracones de la dana

El 100% de los escolares afectados por la dana vuelven 10 meses después a sus municipios. Esa era la idea de este jueves, cuando arbrieron sus puertas definitivamente los centros en barracones de Algemesí, Massanassa y Alfafar.

En las dos primeras localidades no hubo problemas graves, pero en Alfafar tan solo 7 niños y niñas entraron a las aulas, ya que las familias se negaron a dejar allí a sus hijos, debido al estado de las obras en las prefabricadas.

La semana pasada el conseller José Antonio Rovira aseguró que estos centros retrasarían la vuelta a las aulas "uno o dos días" hasta este jueves porque los técnicos no habían acabado las obras en las prefabricadas. Sin embargo, tanto en Alfafar como en Massanassa, las obras no estaban del todo listas -aunque sí que poseían su certificado de seguridad- y las Ampa recomendaron a las familias no llevar a los niños al colegio porque no consideraban que era seguro. En el caso de Alfafar, incluso el propio ayuntamiento emitió un comunicado pidiendo lo mismo. Finalmente, las familias de Massanassa sí que llevaron a sus hijos al colegio, aunque con dudas, y las de Algemesí hicieron lo propio.

Sin cinta roja en Massanassa

Sin cinta roja, pero con alfombra. El alumnado de Infantil y Primaria de la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives de Massanassa empezó ayer, por fin, las clases. Lo hicieron en barracones, cuatro días después de lo programado, y tras un trabajo titánico en los últimos tres días para intentar poner a punto unas instalaciones, que tal y como avisó la directora en la bienvenida al alumnado, aún no están acabadas.

"No hemos puesto cinta roja porque eso es para inaugurar cosas acabadas y este colegio no lo está. Los trabajos seguirán por la tarde cuando no estemos en clase", señalaba, tras agradecer el gran trabajo del claustro, lo que levantó los aplausos de las familias que aguardaban en la puerta, y del ayuntamiento.

Paco Comes, alcalde, estaba allí. El ayuntamiento, aunque no es su competencia tal y como ha dejado claro en los últimos días el conseller Rovira, ha colaborado en los trabajos con su brigada. "Son trabajos menores pero que no afectan a la seguridad del centro, que está certificada. El certificado de ocupación llegó ayer, sin él no hubiéramos permitido la entrada. Así que hoy es un día para estar contentos y sobre todo agradecer a las familias su paciencia".

Las pizarras llegan a Catarroja

La buena noticia del día la recibió el profesorado de Catarroja, que recibió las pizarras digitales en el IES Berenguer Dalmau para poder usarlas durante las clases, lo cual "cambiará mucho la calidad de la enseñanza", explica una docente.

Aún así, siguen padeciendo algunas deficiencias que esperan ir mejorando las próximas semanas como "la falta de sombras en el patio y bancos para sentarse o la poca capacidad eléctrica del centro. Después de 10 meses de incumplimiento de todo lo que nos dicen, hemos recibido de manera incrédula las pantallas. Ha sido como un rayo de luz entre tanta oscuridad", cuentan.

Barracones en altura en AlgemesÍ

El profesorado del CEIP Carme Miquel de Algemesí recibió entre abrazos y aplausos al alumnado de 5 º y 6 º de Primaria, que regresó ayer, y dos días más tarde que el resto de menores de la ciudad, a las aulas prefabricadas. Ellos fueron los primeros en conocer las instalaciones en las que cursarán al menos los próximos dos cursos, ya que la Conselleria de Educación inició el derribo del colegio, que se encuentra a escasos metros, por los daños estructurales ocasionados por el desbordamiento del río Magro.

Los cerca de 200 estudiantes del barrio del Raval se fueron incorporando de manera escalonada por la mañana y durante el viernes a los 70 módulos que forman el nuevo colegio. La dirección del centro decidió que los menores se reincorporen progresivamente al centro para conocer el nuevo colegio y todas las medidas que se acometieron para salvaguardar su seguridad, ya que se construyó con perspectiva antiinundación, por lo que se encuentra situado a una cota de 1,40 metros de altura.

Las familias se concentraron a las puertas del nuevo centro para despedir a los menores y conocer el nuevo recinto en el que estudiarán sus hijos. La emoción no sólo se observaba entre los profesores y alumnos, sino también entre los padres que no han dudado en captar el momento con sus teléfonos. "Cuando nos enviaron ayer las fotos de las nuevas instalaciones me emocioné porque me vino a la mente todo lo vivido estos diez meses", recuerda Carolina Palomina, que ha acompañado a dos de sus hijas en su primer día de colegio. "Hacía falta que los niños volvieran al barrio porque los meses que estuvieron en el CEIP Ribalta fue un jaleo, ya que tenían que ir en autobús", afirmó.