Amigó (Compromís), entre el mantón de Manila y la camiseta de Palestina

A Maria Josep Amigó, diputada y representante de Compromís en la Mesa de las Corts, le podían haber cantado este viernes eso de La verbena de la Paloma de "¿dónde vas con manton de Manila?". La parlamentaria valencianista lució esta prenda en la noche del mantón de Manila en Carlet, un festejo que aseguró en su Instagram que no se pierde desde hace tres años, y en el que también estuvo su síndic, Joan Baldoví.

En esta celebración, explica en su publicación Amigó, acompaña a los concejales de la formación en la localidad al ritmo del pasadoble Amparito Roca, que permitió a Carlet, que sufrió daños con la dana, "volver a sonreír". Eso sí, si alguien cantara La verbena de la Paloma el siguiente verso ya sería "dónde vas con camiseta de Palestina", indumentaria que llevaron la mayor parte de los acompañantes valencianistas.