El colegio de abogados da la bienvenida a más de 200 nuevos letrados

Un total de 222 letrados y letradas prestaron este viernes juramento ante la Constitución y el ordenamiento jurídico, paso imprescindible para el ejercicio de la profesión de la abogacía, en un nuevo acto de Jura o Promesa del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. La solemne ceremonia ha reunido a más de un millar de personas en el Palacio de Congresos de Valencia. El acto fue presidido por el decano del ICAV, José Soriano, acompañado por su Junta de Gobierno.

Como es tradición, la ceremonia se inició con la actuación del coro del colegio "Lex et Gaudium", que dio paso al turno de los jurantes. Uno a uno, los nuevos abogados y abogadas, acompañados de sus padrinos y madrinas, fueron llamados al escenario para formalizar su compromiso con la justicia y la profesión.

En representación de los nuevos colegiados tomó la palabra Ana Cal, quien subrayó el valor del esfuerzo y la vocación de servicio que implica la abogacía: "Debemos valorar más que nunca una profesión cuya misión es defender los intereses de las personas a través de una única arma: la palabra". Asimismo, aseguró que "detrás de cada gran sentencia, detrás de cada cambio legislativo, detrás de cada evolución jurisprudencial, siempre hay un abogado o una abogada valiente que se atrevió a ver lo que nadie más veía, que se atrevió a sostener lo que parecía imposible".

Una de las colegiadas da un discurso durante la jura de los nuevos letrados. / L-EMV

La ceremonia también fue escenario de un emotivo reconocimiento a la antigua Junta de Gobierno del ICAV. Se hizo entrega de la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía Valenciana al que fuera Secretario de la Junta de Gobierno, Francisco Ferrer, la ex tesorera, Victoria Cabezos y a los ex diputados Lorena Benito, Alfredo Argilés y Salvador Calomarde. Francisco Ferrer afirmó en su discurso de agradecimiento "que los abogados son servidores leales del estado de derecho”. Ferrer animó a los compañeros recién incorporados: "Esta profesión es apasionante y exigente. Cada actuación judicial que llevéis a cabo será siempre pieza, aunque a veces invisible, del edificio de la justicia. Y tened siempre en cuenta que la clave para ser buen abogado es ser buena persona".

Un momento "antipático" para la profesión

Por último, José Soriano cerró el acto con un mensaje dirigido a los nuevos colegiados, a quienes ha animado a implicarse activamente en la vida colegial y en la defensa de la profesión: "Debemos advertiros del momento antipático por el que pasa la profesión. Faltan recursos, medios, jueces… Falta que alguien entienda que la justicia es un servicio público y que nuestra vocación necesita de medios para ejercerla. Vuestro papel es esencial en la búsqueda del respeto, somos parte fundamental de la Administración de Justicia. Debéis trabajar para buscar la excelencia profesional con el compromiso y la entrega adquiridas en este momento”.

Al evento, han asistido autoridades como Nuria Martínez, Consellera de Justicia y Administración Pública; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza; Esther Rojo, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Francisco Ortiz, Fiscal Superior de la CV; Margarita Soler, Presidenta Consell Jurídic Consultiu; María del Pilar Tomás, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia; Rafael Lara, Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la CV; el Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial; Fernando Candela, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía; decanos de colegios de la Abogacía de la Comunitat Valenciana; José Manuel Ortega; Ángel José Adán, Delegado de Defensa en la CV; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de València, Juan Martínez Ros, entre otros representantes de los Fuerzas y Cuerpos de seguridad, miembros de Juntas de Gobierno de colegios de la Abogacía de diferentes ciudades de España y de colegios profesionales, entre otros. Asimismo, han estado presentes representantes del ámbito académico, social, y familiares de los jurantes.

Con estas nuevas incorporaciones, el ICAV refuerza su liderazgo con cerca de 12.000 colegiados y se sitúa como el tercer colegio de la Abogacía más grande del país.