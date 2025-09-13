El encierro contra el genocidio en Gaza de la UV se vuelve indefinido

El genocidio es "imparable" y el encierro de profesores en la UV, de momento, "indefinido". La protesta, que se inició este jueves en el edificio histórico de La Nau de la Universitat de València (UV) continuará de forma indefinida como "medida de presión" ante la inacción de las autoridades y las instituciones que "deberían estar reaccionando".

Se trata de miembros de la Xarxa Universitaria per Palestina, que engloba a las universidades públicas de la capital valenciana, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), que han decidido "negarse a empezar el curso con normalidad". "No podemos comenzar el curso como si no pasar nada. Pongamos fin al genocidio y a la complicidad de nuestras instituciones", afirmaron este jueves. Una de las portavoces, la profesora de la Facultad de Física de la UV Nuria Garro, ha recordado que la campaña se lleva a cabo también "en muchos centros de Secundaria y de Primaria".

"Una escalada en el genocidio imparable"

"Hemos decidido tomar esta medida de presión porque vemos una escalada en el genocidio imparable, con la hambruna y las atrocidades que nos impiden seguir con nuestra vida cotidiana y cómplice de esta situación", ha añadido. Según Garro, "las autoridades e instituciones que deberían estar reaccionando están inactivas, no van mas allá de declaraciones y pensamos que en esas situación las universidades pueden tener un papel más activo".

Los avances alcanzados hasta ahora con las universidades valencianas han sido "insuficientes", ha considerado. Por eso, reivindican "medidas concretas y severas de ruptura de relaciones académicas y de investigación con universidades israelíes, y concluir convenios y acuerdos con empresas que se están lucrando con este genocidio", ha apuntado.

Piden cooperar con universidades palestinas

Además, la profesora universitaria ha incidido en llevar a cabo una línea de acción de cooperación en la reconstrucción de universidades palestinas: "En pocos meses las universidades de Gaza fueron destruidas en 2023 y pensamos que debemos contribuir a poner en marcha de nuevo el sistema educativo en la Franja de Gaza".

"El encierro es indefinido porque dependemos de la respuesta de los equipos rectorales", ha afirmado. Los convocantes del encierro han aceptado una propuesta de reunión este lunes con cuatro vicerrectores de la UV. "Dependiendo de su postura ante nuestras peticiones, decidiremos cómo seguir", ha concluido.

Origen de la universidad

Los docentes han decidido encerrarse en la Nau por ser el lugar de origen de la Universitat de València, y desde allí piden a la rectora y su equipo iniciar un diálogo "para formalizar nuevos acuerdos que permitan estrechar el cerco sobre el genocidio en curso en Palestina".

Los docentes recordaron que el estudiantado valenciano "lo tuvo muy claro hace más de un año. La Acampada por Palestina de la Universitat de València fue la primera en el estado español que hizo suya la defensa de la humanidad".