La Generalitat lleva ejecutados 1.200 millones de euros más que en 2024 por el "esfuerzo" para la dana

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado que la ejecución del presupuesto no financiero de la Generalitat a 31 de agosto supera en 1.198 millones de euros a la del año pasado en la misma fecha. Este incremento del gasto presupuestario real –sin tener en cuenta los capítulos de deuda– responde, según la consellera, al esfuerzo de todos los departamentos del Consell para avanzar en la reconstrucción tras los efectos de la dana y, al mismo tiempo, mantener la actividad ordinaria.

"Estamos haciendo mucho más con los mismos recursos, tanto humanos como financieros, ya que el Gobierno de España sigue sin resolver la infrafinanciación y solo nos ha autorizado a endeudarnos porque no ha dado ni un euro a fondo perdido para la reconstrucción", ha incidido Merino.

Datos confirmados

La ejecución del presupuesto no financiero de la Generalitat de 2025, aprobado el pasado 28 de mayo, alcanzó en total los 15.009 millones de euros a 31 de agosto, 1.198 millones por encima del mismo periodo del año anterior. Si se incluye también la deuda, la ejecución rebasó los 21.108 millones. En términos porcentuales, el porcentaje de ejecución del presupuesto ordinario, excluido el gasto dana, fue del 58,12 %.

Al presupuesto ordinario de 26.251 millones (29.927 incluida la deuda) se le sumó este año la partida específica de 2.364 millones destinada a la reconstrucción que se financiará únicamente mediante operaciones de endeudamiento de la Generalitat con el FLA.

"El esfuerzo en la recuperación en áreas como Infraestructuras, Sanidad o Educación está siendo brutal y las cifras están ahí. A ello se suman todas las ayudas que ya se han dado, varias de las cuales ahora se van a duplicar de forma automática como las de vehículos siniestrados, y las que están por llegar", ha manifestado la consellera de Hacienda.

En la misma línea, el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, ha señalado que el incremento de la ejecución en 1.200 millones en ocho meses "no tiene precedentes".

Por otro lado, Monzó ha señalado que ya se trabaja en la elaboración del Presupuesto de 2026, un proceso que se inició formalmente con la publicación de la orden de elaboración por parte de la Conselleria de Hacienda antes del verano. "Trabajamos para tener listo el presupuesto para cuando llegue el momento de presentarlo conforme marca la norma", ha especificado el secretario autonómico de Hacienda, quien ha criticado "la anormalidad del Gobierno de España, que aún no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo presupuesto en lo que va de legislatura, ni siquiera de presentar un proyecto en el Congreso tal y como está obligado por la Constitución".

Respuesta del PSPV

En respuesta a Merino, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Toni Gaspar, ha asegurado que el Consell solo ha ejecutado uno de cada 5 euros (el 20 %) de la inversión presupuestada para este año en los capítulos 6 y 7, y solo ha pagado uno de cada 10 euros.

Para Gaspar, "ejecutar solo uno de cada 5 euros previstos para invertir y, como dice la Autoridad Fiscal, la previsión de dejar sin gastar casi la mitad de los 2.300 millones que el Gobierno de España facilitó a la Generalitat para la reconstrucción no es otra cosa que ni querer, ni saber, ni poder gestionar bien los recursos de los valencianos".

A su juicio, "detrás de una ejecución presupuestaria tan baja lo que hay es una mala gestión, una institución parada y, lo que es peor, una Comunitat Valenciana y su gente abandonada".

"La consellera oculta datos"

Gaspar ha manifestado que la consellera "oculta los datos que no le interesan pero la realidad es que la ejecución oficial hecha pública por la Conselleria revela que el Consell de Mazón ha ejecutado hasta el 31 de julio únicamente el 20,3 % de las inversiones directas e indirectas (capítulos 6 y 7), frente al 21,5 % de julio de 2024, lo que significa más de un punto menos que el año pasado, precisamente en el año de la reconstrucción tras la dana".

Además, ha asegurado que las Consellerias con peor ejecución inversora son la Vicepresidencia para la Recuperación, la de Emergencias y la de Innovación. Sobre la primera, ha dicho que es "la de peor ejecución" con un 13% ejecutado y un 10,8 % pagado.

El Consell de Mazón, ha reiterado, "va a dejar de invertir este año casi 1.000 millones de los fondos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Generalitat en 2025 en la Línea Dana del FLA a interés 0 % creada especialmente para ello", y ha recordado que en 2024 ya dejó sin usar 400 millones de los 700 que el Gobierno le había facilitado a través de esa misma línea dana.

"La única garantía de la recuperación de la Comunitat Valenciana es que Mazón dimita, convoque elecciones y los valencianos podamos iniciar una nueva etapa en la que personas competentes y dispuestas a trabajar cojan las riendas de la Generalitat", ha señalado