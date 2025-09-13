Mazón lanza un mensaje de continuidad con una reforma del Consell en un momento crítico

Que Francisco Gan Pampols tenía fecha de caducidad no ha sido sorpresa. Lo inusual es que el president de la Generalitat le haya puesto día de salida y que lo haga casi dos meses (53 días) antes de la destitución oficial. Y en política lo inusual son las casualidades. Así, Carlos Mazón lanzó este viernes algunos mensajes con el anuncio del adiós del vicepresidente segundo y la consiguiente constitución de su cuarto Consell en dos años y medio de legislatura poniendo fin al llamado "gobierno de la reconstrucción" tras una semana compleja donde las últimas revelaciones sobre el 29-O le han vuelto a situar en el foco.

El primer mensaje es el de continuidad. El alto militar retirado saldrá de escena el 4 de noviembre, justo después de una fecha significativa por dos razones. La primera (y principal) es porque el 29 de octubre se cumple el año de la mortal riada. La segunda es que el plazo límite para la presentación del proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 es el 31 de octubre, y Mazón ya ha dicho que quiere intentar presentarlos, aunque Vox muestre dudas.

De esta manera, con el anuncio lanzado al aire, el líder del PPCV busca ofrecer un mensaje de continuidad y estabilidad. Está diciendo, por si alguien lo duda, que piensa seguir en el Palau de la Generalitat cuando se celebre el aniversario de la dana, a pesar de protestas pidiendo su dimisión y de la instrucción judicial. Y está diciendo que quiere cerrar una etapa con la elaboración de unas cuentas y abrir otra nueva con un nuevo equipo a partir de ahí.

Carlos Mazón interviene en el VII Congreso del Agua, este viernes. / Levante-EMV

Estabilidad y proyecto. Son los conceptos que el entorno de Mazón maneja para explicar el anuncio realizado por el president con la mirada puesta en noviembre. El jefe del Consell quiere dejar claro ya que tiene un plan para la Comunitat Valenciana y quiere desarrollarlo, como expondrá en el Debate de Política General, agregan. Por si en la cabeza de alguien, en la Comunitat Valenciana o en Madrid, está que otra persona pueda llevar las riendas del Ejecutivo.

Semana complicada

Por eso de que casi nada es azaroso en política, hay que tener en cuenta que el anuncio del relevo se produce en una semana en que los focos vuelven a situarse sobre la actuación de Mazón y su Consell el 29 de octubre de 2024. Es así tras la carta abierta de Maribel Vilaplana, que altera los horarios de aquella tarde del president establecidos hasta ahora, tras el vídeo donde la entonces consellera de Emergencias da indicaciones sobre el Es-Alert a las 18:59 (dijo que no supo nada de este sistema hasta las 20h) y la invitación de la jueza a que el president declare.

Una crisis de gobierno superado el ecuador de la legislatura entra dentro de lo habitual en los manuales políticos. Lo llamativo en el caso de Mazón es que va a ser su cuarto ejecutivo en poco más de dos años en el Palau. Para los suyos, es la evidencia de que es una legislatura especial, obligada a cambios primero por la ruptura (sobre el papel) de Vox y luego marcada por la riada del 29 de octubre y las 229 víctimas mortales. Por ponerlo en contexto, en la primera legislatura del Botànic solo hubo un cambio de carteras: el de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, por su salida al Gobierno central.

El nuevo Consell posa tras la toma de posesión de los titulares de carteras, en noviembre. / Kai Försterling/EFE

El movimiento de Mazón incorpora así a la conversación política el carrusel de rumores sobre los cambios en el Consell y su profundidad. Ni la vicepresidenta Susana Camarero ni el número dos del PP, Juanfran Pérez Llorca, se han aventurado esta semana a dar su opinión, remarcando que es una competencia exclusiva del 'president', de quien han dicho que "acertará". A priori, no parece que vaya a ser un reemplazo simple, sino que el movimiento podría ser de mayor calado, con el objetivo de "abrir una nueva etapa", según Mazón.

Dudas sobre la conselleria

Se da por hecho que la vicepresidencia para la reconstrucción, creada para Gan Pampols, decaerá con esta crisis. No obstante, el entorno del dirigente del PPCV remarca que esta tarea, una vez elaborado el plan del vicepresidente, se mantiene como el objetivo principal de todo el Ejecutivo, aunque no figure ya una vicepresidencia. Sí que podría tener una representación dentro de otro departamento en forma de Dirección General que permita aprovechar a algunos de los cargos de esta área.

También comienzan a sonar especulaciones como un hipotético traslado de José Antonio Rovira, actual titular de Educación y uno de los colaboradores más estrechos de Mazón dentro del Ejecutivo autonómico, a la Conselleria de Hacienda, que hoy dirige Ruth Merino. Sería optar por un perfil duro en un área que tiene la reforma de la financiación o la quita de la deuda entre sus atribuciones y alejar a Roviera de la política educativa donde su relación con el sector está bastante deteriorada. No faltarán más nombres a este carrusel.

La remodelación que lleve a cabo el 'president' en noviembre será el cuarto gobierno desde que fue investido. El primero, el más duradero hasta la fecha, lo hizo con Vox. No obstante, un año después, la formación de ultraderecha decidió salir de todos los gobiernos autonómicos. Tras la catástrofe del 29 de octubre el dirigente del PPCV volvió a cambiar la estructura de un Consell que llevaba cinco meses en marcha. La llegada de Gan Pampols fue el símbolo de ese tercer gobierno. Eso fue a finales de noviembre de 2024. Menos de un año después, ese tercer Ejecutivo, el de la recuperación, está ya en la cuenta atrás.