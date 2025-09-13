Tal vez me arriesgo al poner un ejemplo particular, pero quiero ilustrar que el bulo de que las políticas agrarias se plantean desde despachos de burócratas urbanitas europeos, alejados de la realidad agraria, concretamente de la del minifundio abancalado mediterráneo, tiene, desgraciadamente, una base real.

En la última resolución de la PAC para 2025 todo parecía estar bien y solo nos habían pedido fotos para comprobar algún cambio de uso. No obstante, en un recinto de una parcela de unos trescientos metros cuadrados la foto aérea ha detectado ausencia de laboreo y ha pedido una corrección. Es el margen o talud del bancal superior, de otro dueño.

Como es conocido y costumbre en este territorio de bancales, el margen o talud siempre depende, para lo bueno y para lo malo, para recolectar y para desbrozar, del dueño del bancal superior. Por alguna extraña razón el catastro y el SIGPAC nos han adjudicado ese margen y está lleno de maleza porque está abandonado como lo está ese bancal superior. Por este motivo, nos piden prueba de que ese recinto está cultivado para seguir tramitando el cobro de la PAC con todos sus componentes y nos ha tocado desbrozar ese talud y hacer una foto que pruebe que no está abandonado.

Resulta que es más fácil hacer esto que rectificar el expediente. Esos trescientos metros cuadrados con vista cenital son muchos más puestos en la vertical de un margen, de lo que doy fe.

Por cierto, esto último me ha hecho pensar que los que cultivamos bancales con pendientes cultivamos muchas más hectáreas que lo que marca la teoría. Nosotros no somos terraplanistas porque nuestra tierra no es plana, está llena de arrugas y las arrugas también nos dan trabajo, y nuestra función en el control de la erosión, los incendios forestales y el mantenimiento del paisaje es demasiado impagable como para estar pendientes de pequeños y absurdos detalles burocráticos.