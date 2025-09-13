Vaivén
'Naranjito' y Copa del Mundo para celebrar los 46 de Bernabé
Dos velas con el 46 en la tarta dan una pista clara que, salvo ser muy fan de Valentino Rossi, indican cumpleaños y una edad. La que sopló este viernes la delegada del Gobierno y líder del PSPV en València, Pilar Bernabé, tal y como mostró en su cuenta de Instagram. "Afortunada d'estar al vostre costat. Gràcies per les vostres felicitacions. Cumple meravellós amb regal inclós de Lydia del Canto", escribió en su perfil.
El regalo en cuestión realizado por la secretaria de Estado de Comunicación, y que Bernabé lució en esa misma publicación de Instagram, fue una camiseta de Naranjito, la mascota del Mundial'82. La dirigente socialista posó con ella junto a la Copa del Mundo que la selección española femenina ganó en 2023 en Nueva Zelanda.
