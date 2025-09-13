"Repugna ver al PP vitoreando a una persona que apuró hasta las 7 en el Ventorro"
"En lugar de venir a jalearlo, lo que tiene que hacer es que dimita", asegura José Muñoz, síndic del PSPV en las Corts
La cena de Benidorm en la que el secretario general del PP, Miguel Tellado, arropó incondicionalmente a Carlos Mazón e instó al partido a trabajar unido bajo su liderato, ha provocado duras críticas de la oposición, empezando por el PSPV, cuyo síndic en las Corts, José Muñoz, ha lamentado esta "apertura del curso político con Tellado jaleando y felicitando a Mazón después de lo que hemos sabido estos últimos días", en alusión al vídeo de A Punt en el que aparecía Salomé Pradas dando instrucciones sobre el mensaje de alerta el día de la dana. Para Muñoz, este acto retrata la "catadura moral" del PP y son "un insulto a las víctimas y a todos los valencianos". "Es la imagen de la vergüenza. Repugna ver al PP vitoreando a un señor que apuró hasta casi las 7 de la tarde en el Ventorro cuando 229 valencianos se ahogaban”, dice.
¿Víctima o responsable político?
Jose Muñoz recuerda al PP de Feijóo que Mazón “no es la víctima, sino el responsable político de la mayor negligencia en la historia de la Comunitat Valenciana”. “En vez de venir a jalear a Mazón, lo que tienen que hacer y lo que reclaman las víctimas es que dimita y asuma su responsabilidad”, precisa.
“Mazón nos anuncia ahora un nuevo Consell de los horrores a dos meses vista para desviar la atención”, recalca Muñoz, para quien la Comunitat Valenciana “no podrá abrir una nueva etapa hasta que el presidente del Ventorro y todos sus cómplices dimitan ante tanta incompetencia, pero antes que cuente la verdad a la jueza”.
