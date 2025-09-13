"No publicar el vídeo fue una decisión de la anterior dirección avalada por la actual". Es la explicación que da el máximo responsable de los servicios informativos de À Punt, Josep Magraner, ante la polémica de las imágenes, con sonido, del Cecopi del 29 de octubre grabadas por un cámara del canal autonómico durante un mudo de la reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y que reveladas por TVE el miércoles a mediodía, con un impacto que ha ido más allá de la investigación judicial (y política) y que ha afectado también a la televisión pública.

Magraner asegura que es en ese momento cuando tiene conocimiento de que las imágenes que ya son familiares de ese día tienen audio. El jefe de Informativos lleva al frente de esta labor desde el 15 de mayo y señala que ese era un archivo que consideraba judicializado y en manos de la empresa. Al conocer el vídeo que acababa de publicar TVE pregunta a su predecesor, Iván Esteve, por él y le indica que no se publicaron porque era una reunión privada de la que solo debían grabarse las imágenes sin sonido, lo que en el sector se conoce como un "mudo".

Es la misma versión que trasladó la dirección de À Punt el jueves por la tarde en un comunicado con la polémica al rojo vivo: "La grabación del Cecopi del día 29 de octubre fue una reunión reservada y a puerta cerrada, como lo es un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Sindics de las Corts. En estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente el código deontológico periodístico impide su difusión".

Centro de control en la radiotelevisión pública valenciana, en el inicio de emisiones. | EUROPA PRESS / Sergio Gómez. València

Magraner indica, por tanto, que la decisión de no publicarse ya la tomaron en su momento, ese 29 de octubre y las semanas posteriores, por la anterior dirección, con Alfred Costa y Miquel Francés al frente del ente. "Y yo lo apoyo", añade el periodista. Ese mismo miércoles, tras hablar con la responsable de servicios jurídicos de À Punt y unas horas después de que la jueza haya rechazado pedir esas imágenes amparándose en el secreto profesional, llega la siguiente polémica: la lectura de un "apunte" en directo al empezar el informativo, lo que se conoce como un plató.

Según explica Magraner, es el equipo de edición del informativo de la noche el que le propone la lectura de ese manifiesto y no al revés. "No se impone nada a nadie", se defiende. Cuenta que en ese momento el objetivo es defender a la cadena y explicar que si no se ha publicado ese audio, que era conocido por la mayor parte de la plantilla, no fue por los trabajadores sino por una decisión que se tomó desde la dirección, la anterior, y que él continúa manteniendo cuando llega al cargo al considerar que la forma en la que se consiguió incumple el código deontológico.

Explicación ante el consejo

"Los trabajadores y las trabajadoras reiteramos nuestro compromiso con la información, lamentamos que se nos quiera utilizar una vez más en medio de una batalla con finalidades partidistas y que siempre estaremos profesional y personalmente al lado de las víctimas", es el contenido que se lee en antena. La fórmula molesta a una parte de la redacción porque no ha sido consultada y da la sensación que el texto surge de la plantilla, como ente conjunto, algo complicado al estar disuelto el Consell d'Informatius que ejerce de representación. “No es la voz de los trabajadores", se quejan.

Magraner admite que se podría "haber escrito de otra manera", pero insiste en que no hubo ninguna imposición, que a todos los que consultó le dieron el visto bueno y que la idea surge del equipo de edición. Fuentes de los trabajadores añaden a su vez que pensaban que ese vídeo estaba en manos de la jueza y que por eso pidieron salir a defenderse. No obstante, esto no era así y este viernes la titular del Juzgado de Catarroja que investiga la causa ha solicitado las imágenes con el audio.

La versión del jefe de Informativos la ha reiterado este viernes ante el consejo de administración que le ha solicitado su presencia y saber qué ocurrió, cuentan fuentes presentes en la reunión. En ella también ha intervenido el presidente de la sociedad, Vicente Ordaz, en la que ha defendido que está de acuerdo con la decisión de no publicarlo antes, ha explicado que tras el nuevo requerimiento de la jueza se ha enviado y ha admitido que será complicado saber quién filtró el vídeo con sonido porque era algo a lo que tenía acceso gran parte del personal.