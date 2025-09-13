Miles de personas piden el boicot a Israel en València

"Boicot Israel", "No es una guerra, es un genocidio". Esas y otras proclamas se repetían una y otra vez esta tarde en València durante otra nueva manifestación en apoyo al pueblo palestino y que pedía el "embargo real" a Israel. Una movilización ciudadana, seguramente una de las más multitudinarias, en la que el mensaje era claro: "fin de las relaciones con Israel y sanciones a Israel". Ese era el sentido del lema de esta nueva protesta en solidaridad con Palestina, cuando hace unos días que el Gobierno de España ha anunciado medidas como el embargo de armas a Israel. Unas acciones que los activistas ven "una victoria popular" de solidaridad con Palestina.

Nueva multitudinaria manifestación por Palestina en València / JM López

Los manifestantes han salido desde la plaza del Ayuntamiento de València en comitiva y han terminado el recorrido en la Plaza de la Virgen, donde han pedido romper relaciones totales con Israel por los ataques continuados a Palestina y las decenas de miles de personas asesinadas así como las sanciones al país que dirige Benjamín Netanyahu.

"No es una guerra, es un genocidio", repetían las cientos de personas que han asistido a esta nueva protesta. Cuando los primeros grupos han llegado a la plaza, todavía había gente saliendo desde el punto de inicio, lo que denota la gran cantidad de personas que han secundado esta nueva protesta, puede que una de las más multitudinarias. Los manifestantes también han condenado los ataques a hospitales y zonas de refugio humanitario con proclamas como "eran hospitales, no bases militares". "Viva la lucha del pueblo palestino", repetían los manifestantes.