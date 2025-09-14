El verano más letal acaba con una media de cinco muertes diarias

El tórrido verano vivido en la Comunitat Valenciana se ha convertido en el de mayor impacto para la salud de la ciudadanía debido a unas altas temperaturas extremas y persistentes. Así se extrae de las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III; las muertes atribuibles al calor son ya 419 desde el 17 de junio, cuando se registra el primer caso. Desde entonces y hasta el 11 de septiembre, última jornada con un fallecimiento contemplado, la estación estival finaliza con una media de cinco fallecimientos al día por los efectos del calor extremo y el cambio climático. En la última década, solo el año 2015 se acercó a las cifras actuales, al registrar un total de 288 muertes atribuibles al calor; y tres de los cuatro peores veranos se concentran en el último lustro: el de 2025, seguido por el de 2022, con 345 decesos; y 2023 con 306.

Dos olas de calor

Las muertes se aglutinan durante las dos olas de calor sufridas este verano y sus semanas posteriores; la de finales de junio y la de mediados de agosto; representan el 81 % de la cifra total, un reflejo de las consecuencias para la salud de la persistencia del calor extremo en jornadas consecutivas. La de agosto fue la más gravosa y su mortalidad asciende a los 203 fallecimientos durante la segunda quincena. Su duración se extendió durante una semana completa, entre los días 11 y 18, con máximas de 44 grados y una temperatura media por encima de lo habitual, que dejó el puente de agosto de más calor desde 1950. Esos días, las muertes por calor ascienden a 59, pero sus consecuencias posteriores fueron mucho peores. Solo en la siguiente semana, la que discurrió del 18 al 24 de agosto, el MoMo refleja un exceso de mortalidad de 112 personas; son una de cada cuatro, el 25 %, de los decesos atribuibles al calor del verano. Los efectos se extendieron durante dos semanas más, durante las cuales se registraron 54 muertes por altas temperaturas.

Por su parte, la ola de calor de junio y sus dos semanas posteriores registran un exceso de mortalidad de 134 personas; solo 22 de ellas durante las jornadas de calor extremo. Como ocurrió en agosto, la mayoría de defunciones se produjeron la semana posterior; entre el 30 de junio y el 6 de julio, el MoMo recoge la mitad de las muertes de ese periodo -con 60 se convierte en la segunda semana más mortífera del verano-, aunque la siguiente estuvo cerca de igualar esas cifras con 52 decesos por calor.

El año más letal

Con estas cifras, no sorprende que el año 2025 sea también el que peores registros obtiene en la última década aunque aún restan casi cuatro meses para su finalización. Desde el 1 de enero, el MoMo contempla 648 muertes atribuibles a las altas temperaturas. ¿Son muchas más que en años precedentes? En 2024, ya se marcó un dato insólito con un total de 516 casos, por lo que el crecimiento interanual es ya de un 25 %. Pero es que solo dos años antes, en 2023, la cifra se quedó en 363, casi la mitad de la actual. Además de en estos dos últimos ejercicios, las muertes atribuibles al calor han superado la barrera de 400 muertes en otras cuatro ocasiones: en 2017 (483), 2015 (426) y en 2019 y 2020, con 417.

Persistencia del calor

¿Por qué se produce el pico de mortalidad en las jornadas posteriores a una ola de calor? Aunque pueda sorprender, es lo habitual porque los decesos no instantáneos -aquellos sin golpe de calor, cuyos efectos son más inmediatos- se producen por la persistencia del calor y por una descompensación "del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo"; el origen suele ser un estrés térmico acumulativo. De hecho, son solo tres los decesos provocados por un golpe de calor, según la información de la Conselleria de Sanidad que se basan en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de dos varones -de 52 y 53 años- y una mujer de 52 años, que estaba practicando deporte en una zona montañosa de Alicante.