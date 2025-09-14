El comentario machista del jefe de gabinete de Mompó a una diputada de Compromís
"Das auténtica vergüenza ajena, Xaro". Es la respuesta con claras connotaciones machistas de Pepe Todolí, jefe de gabinete de Vicent Mompó en la Diputación de Valencia, a una publicación en X de Nathalie Torres, diputada de Compromís en las Corts, en la que criticaba el valenciano utilizado por un periodista en À Punt.
"Necesito que el ínclito lingüista Mompó me diga de qué pueblo es el valenciano que habla este señor. Si él no puede, porque tiene mucho trabajo presidiendo procesiones aquí y allí, que le pase el encargo al ilustre Saragossà. Qué p... vergüenza", escribió la parlamentaria de Compromís. El comentario no debió gustar al entorno del dirigente del PP vista la respuesta directa de su jefe de gabinete que utilizó una expresión, la de 'Xaro', que se utiliza peyorativamente en determinados círculos conservadores para criticar a las mujeres feministas.
