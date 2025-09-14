"Mazón paretishu", la petición de dimisión de Mazón llega a Grecia

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lucía Beamud participó la tarde de este sábado en el acto internacional 'Tesalia: Dos años desde las inundaciones. Balance y perspectivas' que tuvo lugar en la Pinacoteca Municipal de Larisa (Tesalia, Grecia). Su intervención acabó con el grito 'Mazón paretishu' --Mazón dimisión-- para denunciar "la falta de responsabilidades políticas": "Fue una actuación política totalmente negligente".

"Al igual que en la dana de Valencia, en Tesalia ningún dirigente político asumió responsabilidades por el desastre, que dejó 44.000 personas afectadas y 17 personas muerta-, pero en las siguientes elecciones la ciudadanía los sacó del gobierno de la región", destacan desde Compromís. Ante un auditorio compuesto por expertos ambientales, representantes institucionales y movimientos sociales, Beamud compartió la experiencia valenciana tras la dana del 29 de octubre de 2024: "Sin instituciones eficientes y una gestión diligente, la ciudadanía queda desamparada en momentos críticos".