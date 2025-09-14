El tiempo
Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, que será más acusado en el prelitoral de Valencia
La Comunitat Valenciana afronta este domingo el impacto de una masa húmeda mediterránea que ha activado la alerta amarilla por lluvias en el norte de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral castellonense, especialmente durante las primeras horas del día.
El cielo permanecerá cubierto en toda la provincia de Castellón, donde las lluvias podrían ganar intensidad de forma puntual. En Valencia y Alicante, aunque la nubosidad será menor, también se esperan chubascos intermitentes en sus litorales durante la mañana, sin descartar que alguno llegue con fuerza moderada. Todo apunta a una mañana inestable, marcada por cielos grises y precipitaciones.
En definitiva, será un domingo marcado por la inestabilidad y la amenaza de lluvias en buena parte del territorio valenciano, con especial atención al norte de Castellón, donde las precipitaciones podrían causar incidencias. Las previsiones apuntan a que el lunes traerá consigo una tregua meteorológica, con cielos más despejados y menor probabilidad de lluvia.
En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas suban ligeramente en el sur de Valencia y norte de Alicante, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana se mantengan estables. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, que será más acusado en el prelitoral de Valencia, dejando una sensación térmica más suave y agradable respecto a días anteriores.
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- Marejada en À Punt por el vídeo filtrado del Cecopi
- Ahora sufrimos la riada burocrática': los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el 'limbo' sin poder cobrar las ayudas
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- Vuelve la normalidad a las estaciones de las líneas 3, 5 y 9 de Metrovalencia
- No publicar el vídeo fue una decisión de la anterior dirección avalada por la actual
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elx espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- Mazón anuncia la salida de Gan Pampols del Consell el 4 de noviembre