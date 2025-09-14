El embalse de Tibi. Referencia hidráulica europea

En la provincia de Alicante hallamos hitos de la ingeniería hidráulica de los siglos XVI y XVII. Nos referimos a las presas de Relleu, Elche, Elda y Tibi, además de la vecina Almansa. El embalse de Tibi se localiza en el río Montnegre, unos tres kilómetros aguas abajo respecto a la población de Tibi. El río Montnegre tiene su nacimiento a 1.100 metros de altitud, en la Sierra de Onil. El río desemboca en la localidad del Campello, tras atravesar una gran parte de la huerta de Alicante.

Se trata de una presa histórica, pues se construyó entre 1580 y 1594; de hecho, se trata de una construcción hidráulica del siglo XVI referencia de las obras públicas europeas.

Se accede a la presa desde la Autovía A-7, mediante las salidas 481 (desde el norte) o 482 (desde el sur), y un camino asfaltado hasta la zona marcada del pantano de Tibi. La superficie del embalse se sitúa en su totalidad en el municipio de Tibi, del cual obtiene el nombre, y su construcción representa una afección del 0,34% respecto a la superficie total del municipio.

Rasgos técnicos de la presa y del embalse

La presa de Tibi corresponde a la tipología de gravedad, en mampostería; dispone de un aliviadero lateral con dos ataguías de madera fijas y una capacidad de desagüe de 15 m³/s. La presa, además, actúa como presa vertedero. La cota de cauce es de 360 msnm, y la de vertedero, 403 m. Es decir, la altura de la presa asciende a 43 metros y la longitud de coronación alcanza los 65 m.

Junto a la presa, en la margen izquierda, hallamos una galería de desagüe, excavada en roca, que es utilizada para vaciado de lodos. Además, con la finalidad del riego, hay una toma de riego en forma de pozo vertical de toma de conexiones con el embalse a distintos niveles y conectada inferiormente mediante una galería rectangular.

Mapa del embalse. / F. E.

El embalse cuenta con una longitud de unos 1.650 metros; el volumen del embalse a cota de vertedero es de 2,88 hm³, y el de cota de coronación, 3,00 hm³. La superficie de la cuenca a la que pertenece el pantano es de 256 km² y su superficie de 50 hectáreas.

Un entorno paisajístico singular

La presa de Tibi se encuentra ubicada en el río Montnegre, en el término municipal de Tibi. Se localiza entre los Cerros de la Cresta y el Mos del Bou. En el entorno del embalse sobresalen las zonas verdes en las que ha proliferado masas forestales, como por ejemplo al norte del embalse, en el Salto del Águila y l'Alcòrnia, así como en el sur, en La Cresta y el Rincón de los Trompos. Los sectores con menos bosques están situados al oeste del embalse, en el sur de la montaña Cabeza del Pino; es allí donde se aprecian campos de cultivo.

Tibi es una localidad que actualmente residen unos 1.730 habitantes, con una superficie de 70,38 kilómetros cuadrados y una altitud de 533 m.s.n.m. Esta localidad es la más cercana al embalse de Tibi, situado a unos 10 kilómetros del centro urbano, mediante la carretera CV-810.

La presa se halla en la cerrada entre el Mos del Bou y La Cresta. El entorno de la presa está integrado por su flanco izquierdo, dominado por La Cresta, donde se aprecia una gran densidad de flora; mientras que en el derecho (sur), en el Mos del Bou, hay escasa masa forestal.

La morfología del embalse de Tibi está condicionada por el relieve montañoso: presenta una forma de L, en la que el agua embalsada se encaja entre el relieve de mayor entidad (Mos del Bou y La Cresta), que conforma el entorno. Este relieve, caracterizado por montañas de cierta altitud, son las que dan lugar a ese encajamiento. En algunos sectores del embalse, debido a la presencia de un relieve accidentado que es origen de varios barrancos, se aprecian pequeñas formas estrelladas en su contorno.

Presa de Tibi. / F. E.

La trayectoria histórica del embalse de Tibi

A finales del siglo XVI, con el fin de solucionar el problema de aprovechamiento de las aguas del río Montnegre, tanto perennes como de avenidas, se estudió la posibilidad de construir un pantano, con la finalidad de regularizarlas y solucionar los problemas de escasez. La construcción del embalse de Tibi se remonta al año 1580 por mandato del rey Felipe II, de manera que junto al pantano de Almansa se considera uno de los más antiguos de Europa, en funcionamiento.

En esos tiempos correspondía a Alicante la mayor parte de la Huerta; en la ciudad empezaron los trabajos y se colocó la primera piedra el 17 de agosto de 1580, con grandes solemnidades y festejos. Se paralizaron las obras después de 6 metros levantados, y fueron impulsadas de nuevo en 1589 por Pedro Franqueza, conde de Vilallonga y señor de Vilafranqueza.

La paternidad del proyecto original ha sido objeto de discusiones y opiniones enfrentadas según los diferentes autores que han estudiado su origen y construcción. Según Aymard, se atribuye a Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial. Otras investigaciones confirman a Pere Izquierdo como autor del primer diseño. Éste reclamaba la autoría, cuando en un memorial de 1583 dirigido al Rey, recogía que es “el primer inventor del pantano” y que la fábrica se realizó conforme su modelo.

En fases de la construcción participaron, tras períodos de interrupciones, los ingenieros Bautista Antonelli y Christoval Antonelli, entre otros, bajo el mandato de Felipe II.

Finalmente, en 1601 tuvo lugar un desperfecto importante, que originó el vaciado del embalse. Es entonces cuando el embalse quedó durante 40 años inútil, hasta la reparación de 1738, según los planos de Pedro Moreau.

Paisaje del embalse de Tibi. / F. E.

La presa ha conseguido resistir importantes avenidas, como la de 1793, y fue la más alta del mundo durante tres siglos, solo superada durante un tiempo por el malogrado pantano de Puentes (río Guadalentín, 1785-1802). La pared consta además de una serie de obras secundarias como inscripciones, puentes, la casa del pantanero, acequias y azudes (especialmente los de Mutxamel y Sant Joan), que aportan al conjunto un gran valor patrimonial.

Una presa destinada al regadío

Su titularidad corresponde a la Comunidad de Regantes del Sindicato de la Huerta de Alicante. Los gastos de la construcción fueron sufragados por los regantes alicantinos del río Montnegre, muestra de su interés por las cuestiones de riegos necesarios, en una región donde el agua es escasa.

La administración de las aguas del pantano la ostentaron los regantes desde la construcción del mismo hasta mediados del siglo XVIII, cuya gestión ha estado regulada por diferentes ordenanzas.

El actual sistema de distribución del riego sigue estando basado en las normas del Reglamento de 1848. En él se establece que, tras abrirse las compuertas del pantano, el agua está disponible en cantidad suficiente para el suministro de las quince presas del Montnegre. Actualmente, permite el riego de unas 3.800 ha.