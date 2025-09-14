Pilar Bernabé: "Al anuncio de Catalá sobre el PAI del Grau solo le faltaban los Ferraris"

¿Las encuestas indican que María José Catalá es la política valenciana más valorada?

El barómetro de València indica que apenas el 20% de los valencianos cree que esta ciudad tiene futuro con este gobierno actual.

¿El PP le haría un favor si decide que María José Catalá sea candidata a la Generalitat?

Eso es una cuestión que tendrá que decidir el PP. Lo que puedo decir es que hoy la candidata que está más clara a la alcaldía de Valencia es Pilar Bernabé.

Aunque las encuestas siguen dando a Compromís por delante del partido socialista.

Las encuestas son muy socorridas y hay para todos los gustos.

¿Cómo son las relaciones con el grupo municipal socialista?

Excelentes. Hemos gobernado juntos esta ciudad y pasado tantas horas que nos conocemos muchísimo.

Le ha ofrecido un pacto a Catalá en vivienda, turismo y para una ciudad sostenible.

Para el acceso a la vivienda se pueden alcanzar tres acuerdos sencillos. Lo primero es aplicar la Ley Estatal de Vivienda, que va a permitir topar el precio del alquiler. Y además está probado que funciona, como en Barcelona. Aplicando la ley estatal, además de topar el precio del alquiler e intervenir en el mercado, también hay que poner 10.000 viviendas en Valencia al servicio de las familias para que no tengan que salir de esta ciudad, anulando las licencias de los apartamentos turísticos.

¿Cómo se anulan 10.000 licencias?

El número está en la web de Visit Valencia. Seguro que los servicios municipales tendrán la fórmula para quitar esas licencias. Si se aplica la normativa que ha aprobado María José Catalá, podremos tener en el próximo 5.000 apartamentos turísticos más, porque como lo ha abierto al resto de barrios de la ciudad, todavía puede crecer el número de apartamentos turísticos y podemos llegar a 15.000.

¿Cómo regularía el turismo?

De manera sostenible, con una oferta hotelera regulada y además llegando a un consenso con la con los agentes y con la propia ciudadanía. Lo que estamos viendo es una cuestión que está muy alejada de la situación que estábamos viviendo apenas hace cuatro años. Hoy en los barrios donde antes había una carnicería, ahora hay un apartamento turístico. Soy de Patraix y el otro día no lo reconocía paseando no reconocía. Mi barrio está lleno de apartamentos turísticos, lleno.

Redacción Levante-EMV

He oído a turistas en una terraza comentando lo sucia que está València.

Lo dice el barómetro municipal. Los ciudadanos han desaprobado su gestión, que, en el primer mandato, en dos años, apenas el 20% opina que Valencia tiene futuro. Es duro de tragar, es muy duro. La gente no se reconoce en esta ciudad en crisis. En el 2027, María José Catalá va a dejar de ser alcaldesa y va a pasar a la historia por ser la única alcaldesa que no ha dejado ni un legado. Nadie podrá decir cuál era el modelo de María José Catalá en València.

Si no es por la dana tendríamos la Copa del América.

Catalá quiere emular la Valencia de los 90. Hace cuatro días lo hemos visto en el PAI del Grao. Al anuncio del PAI del Grao solo le faltaban los Ferraris para que fuera exactamente lo mismo que pasaba aquí hace 20 años. Además, con una cosa que más grave, que no responde al principal problema de los valencianos, que es la vivienda pública. Ha presentado un PAI con solo un 20% de vivienda pública, cuando ya no hay ninguna ciudad en Europa que no pida entre el 50 y el 60% de vivienda pública en los nuevos desarrollos urbanísticos.

¿Se acabará el Nou Mestalla?

El problema es que estamos pagando decisiones que se tomaron de una manera que nunca se tuvieron que tomar. En los tres momentos más críticos para el Valencia siempre está en la foto el PP. En el 2004 en el cambio de propiedad, en el 2014 con la venta y ahora. La situación del Valencia es muy complicada pero el PP tampoco le ha dejado en buena posición. La ATE [Actuación Territorial Estratégica] la firma María José Catalá como consellera de Cultura y Deportes. Esto no se puede olvidar.

El tráfico está colapsado y el concejal responsable culpa al incremento de 40.000 habitantes.

València tiene hoy 20.000 vehículos más por la ciudad que en 2023. Nosotros buscamos una movilidad donde se primaba el transporte público, que por cierto, la EMT ya no es el servicio público mejor valorado. Ahora ya es un problema. Es que hemos abierto esta ciudad a los grandes especuladores, al turismo masivo y a los coches. Dígame qué ciudad que juega en la liga de las grandes ciudades europeas está en esas. Ninguna. La mayoría de las ciudades europeas están pensando en hacer más sostenibles y verdes sus ciudades. El ejemplo más palmario de cómo no entiende es el modelo la ciudad de María José Catalá es meter cuatro carriles de coches en el corredor verde, que cuando se quiten los trenes teníamos un gran parque verde que se convertía en el segundo pulmón y la segunda transformación más importante de la ciudad después del río para los barrios del sur.

¿El túnel pasante tal como se redactó se mantendrá?

El túnel pasante está en redacción. Es una parte de la gran obra del Gobierno de España. La obra que siempre hemos soñado para esta ciudad. No se imagina lo orgullosa que estoy en este caso con mi gorra de socialista. No le digo como la delegada del Gobierno, porque ya es el summum ser la delegada del Gobierno que más ha invertido en esta ciudad. Y por supuesto, el túnel pasante es la siguiente etapa.

¿València será metropolitana o no será?

Lo primero que voy a hacer sea alcaldesa de Valencia es llamar a los alcaldes y las alcaldesas del área metropolitana y trabajar en una visión metropolitana de la ciudad.

¿Cómo?

Para que nunca más Valencia mire del río para adentro, que es la visión de los 90 que tiene Catalá. En el mundo actual, la visión tiene que ser metropolitana para una gran ciudad como Valencia y toda su área metropolitana, que es la que se tiene que mover y tiene que entender eso. Hay que apostar por el transporte público y ese es el pacto en que ofreceré a los alcaldes del área metropolitana. Pero si es que si no hablan ni con el de Sedaví, cuando los vecinos de Horno de Alcedo están usando los servicios de Sedaví.

Su legado como concejala fue los Gay Games. Entiendo. ¿Temió por su celebración con el pacto PP-Vox?

Me da mucha pena ver cómo se ha perdido absolutamente toda su esencia. No veo a este ayuntamiento volcado con el entusiasmo por la ciudad de colores que era Valencia hace apenas dos años.

¿Qué haría en la plaza del Ayuntamiento?

Aplicar la política de la participación ciudadana, donde los vecinos ya dijeron que, querían una plaza peatonal y ahora ha ganado protagonismo el coche. Es que ahora volvemos a tener una rotonda, si me apura, excepto un trozo, porque levantarlo ya quedaba muy feo, pero lo que no había que levantar han vuelto a meter el coche y esto es una realidad. Desde el partido socialista voy a convocar un debate a la altura para dar la voz a los verdaderos protagonistas de esta ciudad que es la gente, para que opinen y para que marquemos la ciudad que pondré en marcha en 2027.