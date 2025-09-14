El Gobierno obliga a retirar 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana

De un plumazo, 7.499 ofertas de pisos turísticos en la Comunitat Valenciana deberán desaparecer de internet. El Ministerio de Vivienda ha notificado a varias plataformas digitales la orden de retirar los anuncios online de 53.876 pisos turísticos ilegales en toda España de los que 7.499 se encuentran en la Comunitat Valenciana, la cuarta autonomía que más tras Andalucía, Canarias y Cataluña.

Según explican fuentes del Gobierno central, estos alojamientos no han obtenido el número de registro obligatorio solicitado desde el 1 de julio al no cumplir los requisitos legales. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. El objetivo, señalan las mismas fuentes del ministerio, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

La medida llega después del impulso de la llamada Ventanilla Digital Única donde registradores, ministerio y plataformas comparten sus datos con el fin de acabar con el fraude en los alojamientos temporales. Desde que comenzó a funcionar el Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, se han recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico de las que 53.786 (un 20,3%) han sido revocadas.

De ellas, casi un 14 % están en la Comunitat Valenciana con impacto desigual por localidades. Así, los municipios con mayor número de solicitudes rechazadas han sido, por este orden, València (731), Torrevieja (700), Denia (538), Alicante (528) y Benidorm (476). Por provincias, Alicante registra el mayor número de rechazadas con 4.734, en Valencia son 1.754 y en Castellón 1.011 (en Castellón de la Plana son 45).

Tal y como publicó este periódico, más de 135.000 plazas en pisos de alquiler vacacional en la Comunitat Valenciana estaban en riesgo de dejar de estar disponibles a partir de la semana si sus propietarios no completaban las inscripciones obligatorias en el Registro Único de Viviendas de Uso Turístico del Ministerio de Vivienda. A fecha del 15 de julio, solo el 15,2 % de los pisos turísticos valencianos cumplían con la nueva normativa estatal por lo que el 84,8 % quedaban al margen de la legalidad con independencia de que dispongan de una licencia local o autonómica.

"Preservar la función social de la vivienda"

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno. Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el objetivo del ministerio, tal y como señalan fuentes del mismo, es "buscar preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

Fuera de la Comunitat Valenciana, Andalucía se sitúa como la primera región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373), Comunidad de Madrid (1.531), Región de Murcia (1.402) y Cantabria (955). Por municipios, Sevilla lidera la tabla de solicitudes revocadas, con 2.289 en total, seguido de Marbella (Málaga), con 1.802 solicitudes; Barcelona (1.564); Málaga (1.471); Madrid (1.257), Benalmádena (Málaga - 926), Adeja (Tenerife - 765) y Fuengirola (Málaga - 686).