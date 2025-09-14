Levante-EMV crea un Comité Editorial para reforzar la pluralidad del periódico

Prensa Ibérica, editora de Levante-EMV, ha creado un nuevo Comité Editorial para reforzar la cabecera líder de los medios de comunicación en la Comunitat Valenciana con el objetivo de responder a los retos del actual escenario informativo.

El comité estará integrado por destacados profesionales vinculados al mundo económico, académico, cultural y periodístico de la Comunitat Valenciana. Su misión principal será enriquecer la línea editorial del diario, aportar una mirada plural y anticiparse a los debates sociales que marcan la agenda pública.

Una iniciativa que consolida la credibilidad de Levante-EMV como referente informativo, riguroso, cercano y comprometido con los intereses de la sociedad valenciana. El nuevo Comité Editorial actúa, a su vez, como espacio de reflexión colectiva para reforzar la independencia, la transparencia y la calidad periodística.

La creación de este órgano consultivo coincide con un momento de transformación en los medios, marcado por la digitalización, la irrupción de las redes sociales y la creciente demanda de información veraz frente a la proliferación de bulos. Ante este contexto, Levante-EMV pretende no solo mantener su posición como el diario más leído en la Comunitat Valenciana, sino también liderar la conversación pública con propuestas innovadoras.

La presidenta del Comité Editorial de Levante-EMV es Ainhoa Moll, directora editorial del grupo Prensa Ibérica, y destaca que el nuevo consejo “será un motor de ideas y una garantía de pluralidad”. Asimismo, subraya la voluntad de reforzar el compromiso del periódico con los valores democráticos, el respeto a la diversidad y la defensa de los intereses valencianos en el conjunto de España.

El nuevo Comité Editorial se reunirá de forma periódica para analizar la actualidad, plantear orientaciones y promover iniciativas que enriquezcan la oferta informativa del diario.

Los miembros del Comité Editorial que preside Ainhoa Moll y del que también forman parte Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales medios Prensa Ibérica en València son:

Esther Pastor Empresaria y consejera del grupo Ábside Media Cope. Fue secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la de la Generalitat Valenciana.

José Remohí Catedrático de Obstetricia y Ginecología de Universitat de València, fundador de IVI, y ha recibido varios premios de la American Society for Reproductive Medicine.

María Jesús Vicent Doctora por la Universitat Jaume I, investigadora biomédica, dirige desde 2006 el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Premio Rei Jaume I Nuevas Tecnologías 2025.

Joan Romero Catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València, exconseller de Educación y Ciencia, es editor junto a la profesora Ana Camarasa de Cambio climático y territorio en el Mediterráneo ibérico. Efectos estrategias y políticas.

Marina Sender Doctora Arquitecta por la UPV, profesora Titular de Expresión Gráfica Arquitectónica y directora del departamento de Expresión Gráfica de la UPV. Presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de València.

Vicent Todolí Comisario de arte, ha dirigido varios museos y centros de artes como el IVAM o la Tate Modern en Londres. Director artístico de la galería HangarBicocca de la Fundación Pirelli, en Milán. Impulsor de Todolí Citrus Fundació.

Juan Lagardera Gestor cultural, editor, productor, periodista y consultor estratégico. Columnista del diario Levante-EMV, editor-jefe y asesor gastronómico y cultural para ELCA, Editorial Latina de Cultura y Arte.