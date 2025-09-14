Natàlia Enguix, de "tour" por las comarcas

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, no para, tampoco en fin de semana. De viernes a lunes, Enguix ha compaginado actos protocolarios con la presencia en fiestas populares. El inicio de semana también se presenta intenso.

Enguix clausuró el viernes por la mañana el foro comarcal de Levante-EMV en Gandia y esa misma noche se puso el mantón de manila en Carlet. El sábado asistió a la entrada morocristiana de Atzeneta d'Albaida y el domingo entregó premios en el concurso de paellas de Sueca, que ganó el chef ecuatoriano Tomás Angulo. Este lunes, para abrir la semana, vuelve al palacio provincial en la Plaza de Manises para presentar la primera guía de urbanismo con perspectiva de género para los ayuntamientos.