Natàlia Enguix, de "tour" por las comarcas
Igual cierra el foro comarcal de Levante-EMV Gandia el viernes por la mañana como por la noche se pone el mantón de manila en Carlet, el sábado contempla la entrada morocristiana de Atzeneta d'Albaida o el domingo entrega premios en el concurso de paellas de Sueca
La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, no para, tampoco en fin de semana. De viernes a lunes, Enguix ha compaginado actos protocolarios con la presencia en fiestas populares. El inicio de semana también se presenta intenso.
Enguix clausuró el viernes por la mañana el foro comarcal de Levante-EMV en Gandia y esa misma noche se puso el mantón de manila en Carlet. El sábado asistió a la entrada morocristiana de Atzeneta d'Albaida y el domingo entregó premios en el concurso de paellas de Sueca, que ganó el chef ecuatoriano Tomás Angulo. Este lunes, para abrir la semana, vuelve al palacio provincial en la Plaza de Manises para presentar la primera guía de urbanismo con perspectiva de género para los ayuntamientos.
