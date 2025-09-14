El PSPV pide amparo a Massó ante el 'ghosting' de PP y Vox a la investigación de la dana en las Corts

En terminología Z, se podría decir que la diputada del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ha elevado un escrito a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Masso, quejándose de "ghosting" de PP y Vox. O dicho en lenguaje llano, que le ignoran, que pasan de ella. Podría parecer una anécdota, pero la queja presentada por la representante socialista afecta a uno de los trabajos más serios que tiene que llevar a cabo la cámara autonómica en los próximos meses: la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre.

Andújar ha remitido una carta a Massó, de Vox, la que le solicita la convocatoria “urgente” de la mesa de la comisión parlamentaria de investigación sobre la Dana ante el “silencio” de la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, también de Vox, que ha hecho oídos sordos (o más bien, ojos ciegos) a su petición para que este órgano investigador reanude sus trabajos, con una sola sesión en julio desde la aprobación de su plan de trabajo en marzo, y puedan comparecer las víctimas de la tragedia.

En su escrito, Alicia Andújar, que es secretaria de la comisión de investigación sobre la Dana, explica que este martes pasado, una vez conocido el calendario de plenos y comisiones establecido tras la reunión de la Junta de Síndics para el actual periodo de sesiones (septiembre a diciembre), solicitó a la presidenta de la comisión, la citada Turiel, que se fijara fecha para reunión de la mesa de este órgano, “a fin de establecer día y hora para la reanudación de las sesiones”.

Sin embargo, por el grupo de comunicación que sirve de coordinación para esta comisión pasó una de esas plantas rodadoras del desierto. No hay respuesta. Ni de la presidenta de la comisión ni del vicepresidente, Vicent Betoret, del PP, que inclinan la balanza mayoritaria de este órgano a la derecha. El pasado martes se celebró la primera junta de síndics del nuevo periodo de sesiones (abierto el 8 de septiembre) y no hubo noticias en el calendario de esta comisión, todavía bajo la parálisis estival. Y así parece que seguirá.

Sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Ante este vacío, Andújar ha optado por acudir directamente a la máxima responsable de las Corts. “Ante la ausencia de voluntad por convocar la citada comisión que se desprende del silencio obtenido por respuesta a los intentos de esta secretaria por fijar fecha para la reunión de la Mesa de la Comisión citada, y habida cuenta de la fijación del calendario de plenos ordinarios y comisiones establecido el pasado 9 de septiembre solicito a la Presidencia de las Corts que acuerde la fijación de fecha para la reunión de la Mesa de la Comisión a la mayor celeridad, a fin de establecer el calendario de sesiones hasta, al menos, la conclusión del presente período”, justifica en su misiva.

Críticas de "artimañas"

Al no haberse puesto ninguna fecha encima de la mesa lleva a que difícilmente se pueda celebrar alguna sesión antes de la última semana de septiembre o la primera de octubre. Por plazos, esta semana que comienza parece ya inviable porque requeriría reunirse la Mesa de las Corts y dar un plazo de 48 horas hasta su cita. La siguiente está protagonizada por el Debate de Política General, con el martes y el jueves reservados para la actividad en el pleno.

“Es una vergüenza que el Partido Popular y Vox estén bloqueando sistemáticamente el funcionamiento de esta comisión porque ni las víctimas ni la ciudadanía valenciana se merecen este menosprecio”, se lamenta la responsable de Emergencias socialista, que advierte que la presidenta de les Corts “tendrá que decidir si quiere ejercer como tal y poner fin al bloqueo o prefiere hacer como Vox y respaldar las maniobras del Partido Popular del Ventorro para seguir sosteniendo al irresponsable de Mazón”.

“Se va a cumplir una año de la dana que causó 229 víctimas mortales y no es la primera vez que el PP y Vox están ralentizando con artimañas el normal funcionamiento de esta comisión, en la que recordemos llegaron incluso a vetar la comparecencia de las víctimas y por eso nos hemos visto obligados a denunciar esta situación a la Presidencia de las Corts para que se pronuncie y fije fecha para la reunión de la mesa en la que pueda establecerse de forma definitiva un calendario de sesiones.”