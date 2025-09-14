La abuela de Escarlett, la víctima 229 no nacida: “Llegaré hasta donde haga falta, porque me han quitado dos vidas”

María atiende la llamada de este periódico desde “un campo”. Quizá está paseando porque, reconoce, no está bien “en ningún sitio” desde que perdió a su hija, Janine y a su nieta, Escarlett, en la dana del pasado 29 de octubre. A esta segunda, además, la perdió antes de conocerla, porque Escarlett tenía ocho meses de gestación cuando el agua se llevó a su madre, y a la niña nonata con ella. Parecía tarea imposible pero, desde esta semana, ese bebé que no llegó a nacer es oficialmente la víctima 229 de la dana. En un auto, la jueza de la dana , Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, habla ya de la pérdida de “229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados”. Esa vida dependiente era la que gestaba Janine. Es una simple cifra, pero es más que eso. “Me han quitado dos vidas”, incide María. Y por eso, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ese reconocimiento. Y, también por eso, ahora está dispuesta a “llegar a donde haga falta para que se haga justicia”.

Janine M. R. falleció en Riba-roja cuando acababa su jornada laboral y a apenas dos días de iniciar la baja maternal. Estaba embarazada de ocho meses, pero su madre lleva meses peleando para que se reconozca que su dolor es doble. “Ha sido un trauma que no la reconocieran desde el principio”, reconoce María. Consultó a muchos abogados, que le dijeron que era imposible. “Todo el mundo me decía que no se iba a poder, que no se iba a poder porque no había nacido, y yo pasaba los días pensando ‘mi hija debe estar muy enfadada porque no estoy haciendo nada’”, recuerda. Así que decidió “llegar hasta donde haga falta”.

“No la quisieron inscribir”

Lo primero que intentó fue acudir a instancias oficiales. Explica que, por mediación de la asociación de víctimas a la que pertenece, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, planteó la necesidad de reconocimiento de su nieta nonata a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. “Decían que era difícil porque no había nacido, y eso fue muy traumático”, subraya.

Luego alguien le comentó la posibilidad de inscribir a Escarlett en el Registro Civil como nacida fallecida. “Su madre le había puesto nombre, así que intenté inscribirla con ese nombre, pero no la quisieron inscribir porque era otro caso: no había nacido muerta sino que no había llegado a nacer”, explica.

Protesta de familiares de personas fallecidas el día de la dana ante la Ciudad de la Justicia. En el centro, Mari, con la pancarta que recuerda a su hija y nieta / Francisco Calabuig

“Es un dolor doble por algo que no se puede recuperar”

Entonces María, personada en el juicio de la dana como acusación particular, hizo una petición a la jueza para “que el juzgado tenga constancia de la existencia de una víctima más”. En un auto del 26 de junio, la jueza solicitaba al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de Janine para que recogiera que estaba embarazada de más de seis meses. En el último auto, en el que solicitaba el vídeo del Cecopi, la jueza ya habla de 229 víctimas, aunque el procedimiento siga adelante por 228 homicidios por imprudencia, más los lesionados.

La noticia de su inclusión -al menos textual- como víctima de la dana le llegó este viernes a María por teléfono después de casi once meses “muy duros”. Cree que es “de justicia” pero no pudo evitar echarse a llorar cuando se enteró. También este sábado se le quiebra la voz cuando habla de ello. “Me quedé muy triste, lloraba todo el rato; es un dolor doble por algo que no se puede recuperar, que ya está perdido”, dice.

Protesta de familiares de personas fallecidas el día de la dana ante la Ciudad de la Justicia. En el centro, Mari, con la pancarta que recuerda a su hija y nieta / Miguel Angel Montesinos

“Finalmente habrá justicia”

Han sido meses muy malos. “Y lo siguen siendo, hay días en los que decaigo y no quiero nada, en ningún sitio puedo estar bien”, confiesa María. Cuenta con ayuda psicológica especializada y el apoyo de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. Con estos otros familiares de personas fallecidas se siente “más respaldada”. “Me entienden, han pasado lo mismo que yo”, asegura. Pero ni el tiempo, ni el apoyo, ni la terapia, aligeran el dolor. “Me hace tanta falta mi hija que a veces me confundo y a mi sobrina le llamo por su nombre”, reconoce.

Por eso, la confianza de María está puesta en el juicio de la dana. “La jueza se está moviendo, es muy buena y lo está haciendo todo por nosotras, las víctimas”, destaca. Pendiente de ese proceso para dilucidar las responsabilidades penales, sabe que la lucha no acaba con la inclusión de Escarlett como víctima en autos y providencias. “Lucharé hasta donde sea, no dejaré que se quede en el olvido que me han quitado dos vidas, y con ellas me han robado la mía”, promete. Eso sí, a pesar del sufrimiento, cree que “finalmente habrá justicia”. Para todas las víctimas, también para Escarlett.