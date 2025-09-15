Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente provoca 14 kilómetros de atasco en la A-7 entre Manises y València

El siniestro ha ocurrido en sentido Barcelona, donde también se registran retenciones de 6 kilómetros entre Mas del Jutge y Aldaia

Imagen de la A-7 totalmente congestionada esta mañana.

Imagen de la A-7 totalmente congestionada esta mañana. / DGT

Marga Vázquez

València

Un accidente de tráfico complica esta mañana la circulación de manera extraordinaria en el área metropolitana de València. En concreto, la A-7 registra a las 8.15 horas más de 20 kilómetros de retenciones en sentido hacia Barcelona en dos puntos diferentes.

El siniestro se ha producido minutos antes de las ocho de la mañana y está ocasionando 14 kilómetros de atasco entre la Malla, en Manises, el barrio de Baró, en València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Por el momento no ha trascendido ningún detalle del accidente.

También en la misma vía y en el mismo sentido, la A-7 hacia Barcelona, se contabilizan 6 kilómetros más de atasco entre el polígono Mas del Jutge, en Torrent, y Pai i Capellans, en Aldaia. En esta ocasión, el problema lo genera el gran volumen de vehículos que circulan a primera hora por las principales carreteras del área metropolitana de València.

La A-7 no es la única vía con problemas de tránsito desde primera hora de la mañana, puesto que la A-3 y la V-31, entre otras, también registran numerosas complicaciones desde primera hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents