Bielsa celebra el cumpleaños de una de sus galgas

Fin de semana de perros en casa de Carlos Fernández Bielsa, y no porque fuera malo. El líder del PSPV en la provincia de Valencia y alcalde de Mislata estuvo de celebración canina, la de una de sus galgas, Dana que cumplía ocho años con él. Tal y como ha contado en varias entrevistas, Bielsa adoptó a Dana en 2017 por lo que no tiene nada que ver con los sucesos del 29 de octubre.

Según publicó en sus redes sociales, la perra del dirigente socialista no se quedó sin regalo y recibió su propia felicitación con las letras de su nombre y un 8 representando su edad encima de un trozo de longaniza de Pascua, haciendo las delicias tanto de ella como de la otra galga del alcalde de Mislata, Iris.