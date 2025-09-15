Las sombrillas se extienden a lo largo de la orilla y en varias filas de profundidad. Podría ser una imagen de julio o agosto en cualquier playa valenciana pero data de este domingo, 14 de septiembre. Con la vuelta a las aulas y a las oficinas convertida ya en realidad, las temperaturas que rondan los 30 grados en la costa han alargado el “efecto verano” este fin de semana en los destinos de playa. Una temperatura algo más suave, pero aún estival, ante la que bañistas y hosteleros se frotan las manos.

Así lo reconoce José Miralles, presidente de la asociación de restaurantes de la playa de la Malvarrosa y propietario del local ‘La alegría de la huerta’. “La playa está a una ocupación bastante alta, dado que las temperaturas son las que son”, considera. De hecho, este domingo, en su local dieron hasta cuatro turnos de comida. Es una dinámica que se ha mantenido desde el comienzo de la temporada: desde entonces, los fines de semana se siguen manteniendo a una ocupación del 100%. Eso sí, “entre semana ha bajado un poquito, la vuelta al cole se nota”, afirma.

El calor alarga el “efecto verano” en las playas valencianas / J.M. López / JM LOPEZ

Un turista que hace más gasto

No se esperaban ese pequeño bajón en la clientela, que sí es más patente que otros años. Ha sido inesperado, dice, porque “se nota un poquito más que otros años”, sobre todo por contraste: durante el mes de agosto han tenido entre el 80 y 100% de ocupación de lunes a domingo. Pero el principio de mes y el efecto arrastre del estío darán lugar a unas cifras de septiembre “bastante buenas”, favorecidas por un turista que “gasta un poco más, tiene un ticket más alto de lo habitual en la Malvarrosa”.

Unas cifras tan buenas, de hecho, que permitirán a los hosteleros comenzar a final de mes el derribo de los locales de la playa en los plazos pactados con las administraciones y con una inversión, creen, “suficiente”. También para mantener las plantillas en su práctica totalidad, aunque recorten “un poco con los fijos discontinuos”. Pero nada que ver con cuando, hace años, “acababas la temporada y te quedabas con menos de la mitad”. “La playa, sobre todo la urbana, está desestacionalizada desde hace años”, destaca.

Un final de septiembre estival

Así encaran los destinos de playa una segunda quincena que comienza en la Comunitat Valenciana con registros veraniegos. De este modo arranca la última semana oficial del verano en la Comunitat Valenciana, con un lunes en el que se esperan cielos sobre todo despejados. La probabilidad de chubascos es baja, aunque pueden ser localmente fuertes o ir acompañados de tormenta, aunque esto solo en el interior norte de Castellón y por la tarde.

En el resto, sin demasiados cambios en cuanto a la temperatura: las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas todavía tienen margen para crecer. De hecho, en las tres capitales de provincia -València, Castelló de la Plana y Alicante- serán durante el día de 30 grados. Las mínimas son en cambio menores en Alicante, de 21 grados, mientras que la capital castellonense no pasa hoy de 22 grados y València registrará 24 de mínima.

El calor modifica los horarios

Son unos registros mucho más vivibles a primera línea de playa que los de agosto, cuando se alcanzaron picos inéditos hasta la fecha, sobre todo el puente del 15 de agosto. Una ola de calor que afectó a los negocios de la playa. “Los excesos no son buenos, de calor tampoco”, afirma Miralles. Las elevadísimas temperaturas cambiaron los horarios: la franja de después de comer se resintió, pero crecieron las reservas por las noches. “Hemos trabajado muy bien, y el calor alarga la temporada a pasos agigantados”, concluye Miralles.