Compromís denunciará a Camarero en Fiscalía por su gestión en el Ivass

"Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias". Estos son los delitos presuntamente cometidos en el seno del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) durante el ejercicio 2024 y que Compromís refleja en una denuncia que presentará esta semana ante la Fiscalía Provincial de Valencia. Así lo han asegurado los diputados de Compromís Joan Baldoví y Nathalie Torres, tras presentar una denuncia que se basa en "una serie de informes emitidos por la Intervención General de la Generalitat Valenciana -y que publicó este diario- que revelan un cúmulo de irregularidades graves, sistemáticas y persistentes en la gestión económico-financiera del Ivass", entidad adscrita a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero.

Así, en la denuncia que han anunciado los diputados de Compromís se refleja que los hechos que podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación son "la autorización y conformidad de 718 gastos por más de 1,1 millones de euros sin la tramitación de ningún expediente de contratación", algo que "no puede considerarse un error, sino una actuación consciente y deliberada para eludir los controles legales", así como el "uso sistemático y abusivo de la contratación menor y el fraccionamiento de contratos para eludir los procedimientos de licitación pública".

En el presunto delito de malversación de caudales públicos, Compromís incluye " la facturación y pago de servicios no prestados o por importes superiores a los máximos contractuales" y el "incremento desorbitado (de 14.500 € a 570.054,48 euros) en gastos de asesoría y consultoría", así como "la gestión de más de un millón de euros a través de gastos sin expediente".

"El informe es muy duro"

"El informe de intervención es muy duro y se centra en la gestión del Ivass, que es el instituto encargado de construir centros destinados a cuidar a personas mayores, con discapacidad, enfermos mentales y personas con enfermedades crónicas. La señora Camarero está desmantelando los servicios sociales y además ha mantenido cerrados centros que en 2023 estaban acabados (como es el de Agullent, que lo inauguró el otro día) o como los de Casinos, Bétera, Alpuente y Ademuz, que tiene la caradura de mantener cerrados mientras realiza unos gastos sin justificación, como refleja la intervención en un informe durísimo", ha asegurado Torres.

Un plan de acción para subsanar las deficiencias "de los últimos años"

Cuando Levante-EMV publicó el informe de Intervención, la Conselleria de Servicios Sociales no dudó en defender su gestión al asegurar que existía un Plan Anual de Acción 2025 que llevaba meses en marcha y que ya había resuelto varios aspectos denunciados en esos informes. "El informe del año 2024 destaca algunos puntos que vienen repitiéndose en los últimos informes de forma reiterada, como la necesidad de un nuevo convenio colectivo o la autorización de la RPT, que son, entre otros, elementos clave de la entidad, pero que requieren para su resolución de la participación de otras entidades, sociales o institucionales (como pueden ser sindicatos o Hacienda). Con todo ese trabajo de análisis, el 19 de diciembre de 2024, el Ivass aprobó poner en marcha un plan que prioriza acciones en el área de contratación y económica de la entidad", aseguraron fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales tras recalcar que el informe de la viceintervención, en el momento de su publicación, se encontraba "desfasado, dado que todavía no contempla los últimos avances que hemos realizado".