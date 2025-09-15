La Generalitat ofrecerá transporte gratuito el 22 de septiembre

La Generalitat se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y con ese motivo y según anunció el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el lunes 22 de septiembre con motivo del Día sin Coche los servicios de Metrovalencia, TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús abrirán sus puertas de manera gratuita durante toda la jornada.

A su vez, como parte de las iniciativas previstas, la Generalitat presentó la campaña ‘El transporte que une’ que invita a todos los ciudadanos a utilizar el transporte público.

Martínez Mus explicó que «el objetivo es promover durante todo el año, y no únicamente esta semana, hábitos de movilidad para toda la sociedad y recordar que el transporte público es un medio fundamental a la hora de facilitar los desplazamientos urbanos e interurbanos».

‘El transporte que une’ se suma a la campaña que lanza la Unión Europea, con el lema «Movilidad para todas las personas», e incide en el lado más humano del transporte público después de que durante los últimos meses servicios hayan estado interrumpidos en determinadas zonas por las riadas.

A su vez, durante su intervención, el conseller Martínez Mus explicó que «las inundaciones del pasado 29 de octubre han dejado patente la importancia que tiene garantizar la movilidad a través del transporte público como elemento vertebrador y de unión entre personas».

«Este año, hay que tener en cuenta que los efectos del agua y el temporal en la provincia de Valencia han supuesto también un antes y un después para la movilidad. No ha sido una recuperación convencional, sino un proceso de emergencia pero que gracias al esfuerzo realizado ha permitido recuperar en un tiempo récord un sistema de desplazamientos en muchos casos mejorado, resiliente y más integrado en su entorno», señaló el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Favorecer el uso del transporte público

Martínez Mus destacó también que «con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, la Generalitat mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre».

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 % en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50 % en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.