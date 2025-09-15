El encierro por Palestina de la UV se levanta tras llegar a un acuerdo con el rectorado

El encierro por Palestina de la UV se ha levantado este lunes tras llegar a un acuerdo con el rectorado. Así lo ha anunciado la "Red Universitaria por Palestina", formada por decenas de profesores que se encerraron el pasado jueves en el edificio histórico de la Nau, en el corazón de la Universitat, para reivindicar la ruptura de relaciones de la UV con Israel y con empresas cómplices del genocidio.

El acuerdo es un documento de mínimos que seguirán trabajando, y que se basa en una mesa de trabajo con el rectorado para garantizar que esos puntos pactados se cumplen.

Para empezar, la UV se compromete a llevar a cabo una condena "clara, explícita e inequívoca [...] del genocidio en la Franja de Gaza y de las políticas inherentemente genocidas de la colonización, ocupación, saqueo, expulsión y apartheid llevados a término por el estado de Israel a Palestina".

Ruptura de relaciones con Israel

La UV también deberá dar apoyo al personal investigador que quiera abandonar un proyecto en el cual participen entidades o instituciones israelíes. A nivel institucional, el equipo rectoral también se compromete a no participar en ningún acto académico ni institucional en el que estén implicados instituciones israelíes.

También prometen acabar "con las relaciones económicas, financieras, y académicas -como acuerdos, contratos o convenios- que existen con corporaciones y empresas con complicidad acreditada en la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio perpetrado por Israel".

En esta línea, la Universitat también se coordinará con otras universidades para exigir la ruptura completa del "Acuerdo de Asociación UE-Israel por incumplimiento del artículo 2 del acuerdo respeto a los derechos humanos". También deberán exigir a la UE que ponga en marcha un programa de colaborción que contribuya a la recuperación de las instuticiones académicas palestinas

Origen de la universidad

Los docentes han decidido encerrarse en la Nau por ser el lugar de origen de la Universitat de València, y desde allí piden a la rectora y su equipo iniciar un diálogo "para formalizar nuevos acuerdos que permitan estrechar el cerco sobre el genocidio en curso en Palestina"

Los docentes recordaron que el estudiantado valenciano "lo tuvo muy claro hace más de un año. La Acampada por Palestina de la Universitat de València fue la primera en el estado español que hizo suya la defensa de la humanidad".

Minuto de silencio en Derecho

Por otro lado Facultat de Derecho de la Universitat de València (UV) inició el curso universitario este lunes bajo una "no normalidad" ante el genocidio Palestino. El equipo decanal de la facultad convocó un minuto de silencio en el hall de la Facultat a las 12:00h y leyeron un comunicado elaborado por la Red del Tiempo de los Derechos, que aglutina quince de los principales grupos de investigación en Derechos Humanos en España.

La decana de la Facultat, Clara Viana, aseguró que “o podemos enseñar derecho o investigar como si tal cosa. Como si este ataque a la humanidad y al orden internacional no fuese un ataque a nuestros cimientos. Por eso este campus y esta Facultad de Derecho han decidido no mirar hacia otro lado; no ser cómplices de esta barbarie genocida y de la deshumanización. No podemos formar sin situar nuestras enseñanzas y sus aprendizajes en la época que nos ha tocado vivir”.