La facultad de Derecho de la UV inicia el curso con un minuto de silencio por el genocidio en Palestina

La Facultat de Derecho de la Universitat de València (UV) ha iniciado el curso universitario bajo una "no normalidad" ante el genocidio Palestino. El equipo decanal de la facultad ha convocado un minuto de silencio en el hall de la Facultat a las 12:00h y han leído un comunicado elaborado por la Red del Tiempo de los Derechos, que aglutina quince de los principales grupos de investigación en Derechos Humanos en España.

La decana de la Facultat, Clara Viana, ha asegurado que “o podemos enseñar derecho o investigar como si tal cosa. Como si este ataque a la humanidad y al orden internacional no fuese un ataque a nuestros cimientos. Por eso este campus y esta Facultad de Derecho han decidido no mirar hacia otro lado; no ser cómplices de esta barbarie genocida y de la deshumanización. No podemos formar sin situar nuestras enseñanzas y sus aprendizajes en la época que nos ha tocado vivir”.

Minuto de silencio en la UV por el genocidio en Palestina. / F.Calabuig

El equipo directivo de la Facultad ha denunciado en el comunicado que “en solo unos días se cumplirán dos años desde que el gobierno sionista de Israel inició una de las operaciones militares más terribles contra el pueblo palestino tras los deleznables atentados sufridos en el sur del país, el 7 de octubre, que condenamos”. Desde entonces, numerosos bombardeos y ataques sobre la población civil han causado más de 60.000 muertos, gran parte de ellas niños y niñas; incontables personas heridas y centenares de miles de desplazados.

El hambre como arma de guerra

Así, remarcan, “se ha utilizado el hambre como arma de guerra; se han destruido hospitales, escuelas, universidades e infraestructuras necesarias para una vida digna, como los barrios, las viviendas y los negocios. No hay duda de que se están cometiendo crímenes contra la humanidad ante nuestros ojos, como explica la Relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese”.

Con este minuto de silencio, además, la Facultat de Dret se une a la iniciativa “Dijous per Palestina”, un espacio en el Campus de Tarongers y abierto a la participación con el que se reunirán todos los jueves de 14:00h a 15:00h en la terraza de la Biblioteca de Gregori Maians. Durante estos encuentros, las personas asistentes podrán compartir el momento de la comida y reflexionar conjuntamente sobre la situación y los retos actuales.

Además, ondeará en el campus una bandera palestina con el objetivo de reivindicar que no se debe normalizar un genocidio ni mirar hacia otro lado.

Encierro en la Nau

El minuto de silencio no es la única reacción que el conflicto de Gaza ha tenido en la comunidad universitaria. La semana pasada un grupo de docentes se encerraron en el claustro del edificio histórico de la Nau, centro neurálgico de la Universitat de València (UV) para pedir el fin de todo acuerdo comercial o inverstigador entre la Universitat y el estado de Israel, de manera directa o indirecta.

El genocidio es "imparable" y el encierro de profesores en la UV, de momento, "indefinido". La protesta, que se inició este jueves continuará de forma indefinida como "medida de presión" ante la inacción de las autoridades y las instituciones que "deberían estar reaccionando".

Se trata de miembros de la Xarxa Universitaria per Palestina, que engloba a las universidades públicas de la capital valenciana, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), que han decidido "negarse a empezar el curso con normalidad". "No podemos comenzar el curso como si no pasar nada. Pongamos fin al genocidio y a la complicidad de nuestras instituciones", afirmaron este jueves. Una de las portavoces, la profesora de la Facultad de Física de la UV Nuria Garro, ha recordado que la campaña se lleva a cabo también "en muchos centros de Secundaria y de Primaria".

"Hemos decidido tomar esta medida de presión porque vemos una escalada en el genocidio imparable, con la hambruna y las atrocidades que nos impiden seguir con nuestra vida cotidiana y cómplice de esta situación", ha añadido. Según Garro, "las autoridades e instituciones que deberían estar reaccionando están inactivas, no van mas allá de declaraciones y pensamos que en esas situación las universidades pueden tener un papel más activo".