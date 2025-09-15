La jueza de la dana esperará a la respuesta de À Punt para pedirle el bruto de la grabación del Cecopi

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado una providencia, notificada hoy a las partes, en la que asegura que esperará a la respuesta de À Punt para pedirle el bruto de la grabación del Cecopi (Centro de coordinacñon operativo integrado), el cerebro de la emergencia, donde se escucha a la entonces consellera, Salomé Pradas, dar indicaciones sobre el Es Alert. El video fue grabado por À Punt, que lo compartió con el resto de medios, pero sin sonido, ya que se trataba de un mudo del Cecopi. El documento gráfico con el sonido fue publicado el pasado miércoles por RTVE.

La magistrada decidió el pasado viernes reclamar el video a ambas entes audiovisuales. Petición que vuelve a incluir, con matices, en la providencia de hoy. "Se acuerda estar a la petición de las grabaciones emitidas por RTVE en fecha de 10 de septiembre de 2025, con imagen y audio, tal y como se acordó por auto de fecha de 12 de septiembre de 2025". Sobre la petición de la grabación a À Punt, como solicitaban Ciudadanos y ACPV (Acció Cultural del País Valencià), la magistrada señala que "se resolverá en resolución aparte, una vez obre en la causa la contestación de la dirección de À Punt al requerimiento efectuado en auto de fecha de 12 de septiembre de 2025".

En la resolución del pasado viernes, la magistrada requería "a la dirección de À Punt al objeto de que, en el plazo de una audiencia, manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones, (de audio o de imagen, o de ambas), de la cobertura de la dana, y de manera específica, de la reunión del Cecopi que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024". Y que los responsables de la entonces Corporació valenciana dels mitjans de comunicació (SA) ofrecieron en abril de 2024. "La posibilidad de aportación al proceso dependería de la voluntad de aportación al medio periodístico", señalaba la magistrada, en respuesta a la petición formulada por Ciudadanos, sobre la grabación.