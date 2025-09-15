Las mediciones del fondo de l’Albufera revelan mayor contaminación tras la dana

Los trabajos de batimetría llevados a cabo en el lago de l’Albufera en los últimos meses revelan una mayor contaminación del enclave protegido tras las inundaciones del 29 de octubre. También la presencia de enseres mezclados con el fango. Todo ello pese a las tareas de retirada de residuos en las semanas posteriores a la riada por parte de las distintas administraciones implicadas en el parque natural como de colectivos ambientalistas. «Se ha hecho mucho trabajo, pero el daño ha sido importante», apuntan desde el departamento de Ingeniería Cartográfica de la Universitat Politècnica de València.

La huella de todo lo arrastrado por la tromba de agua y barro de aquel día es mayor en el área próxima al barranco del Poyo. En todo caso, desde la UPV inciden en que se trata de pruebas muy preliminares y que habrá que esperar aún para resultados concluyentes. Las últimas mediciones del fondo de la laguna se remontan a 2003 y son los que servirán de referencia para evaluar el grado de colmatación del vaso. Los lodos que llegaron a l’Albufera con la riada fueron de tal magnitud que en algunos puntos se acumularon hasta seis centímetros, como revelaron investigadores del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València. Un volumen equivalencia a treinta años de sedimentación con el ritmo habitual del humedal.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio insiste en que están a la espera de las conclusiones definitivas de esta batimetría y del informe que ha de trasladar la UPV. En todo caso, recuerdan que han sido casi 6.500 las toneladas de residuos retiradas del espacio natural, de las cuales 2.475 lo fueron solo del lago que es competencia del Ayuntamiento de València. Desde el departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus explican que aunque puedan parecer cifras menores tras lo generado por la dana, gran parte se sacó con voluntarios y a mano por parte de las brigadas del parque ante la dificultad de acceso de maquinaria más pesada. También está ahí un contrato específico de residuos peligrosos que ha permitido retirar medicamentos.

Cartografía actualizada

La cartografía actualizada del fondo de la laguna, según fuentes del departamento del conseller Vicente Martínez Mus, supondrá disponer «de información estratégica en el contexto posdana de cara a una intervención de dragado». «Permitirá identificarlas zonas de acumulación de sedimentos, arrastrados desde barrancos, acequias y campos agrícolas, que pueden afectar la calidad del agua y la distribución de hábitats», incidían antes del inicio de los trabajos llevados a cabo durante julio y agosto por parte el equipo de la UPV que dirige Blanch.

La batimetría permitirá delimitar las zonas colmatadas o con pérdidas de capacidad hidráulica. Hay que señalar que, aunque tras la dana se retiraron más de 1.500 m³ de residuos y sedimentos de las acequias del parque natural, no se conoce con precisión el grado de colmatación del fondo del lago. Un estudio del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) calcula que en l’Albufera se habrían depositado hasta 700.000 m3 de sedimentos tras la riada. Con dicho volumen de tierra arrastrada se podrían llenar hasta 280 piscinas olímpicas.