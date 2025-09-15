Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Metrovalencia anuncia cuándo estará lista la nueva estación de València Sud

La nueva parada está a 100 metros de la anterior, será un "importante eje intermodal" y conectará las líneas 1, 2 y 7

La estación de València Sud tiene previsto abrir antes de finales de año.

La estación de València Sud tiene previsto abrir antes de finales de año. / GVA

Lluís Pérez

EP

València

La nueva estación de Metrovalencia en València Sud estará lista antes de finales de año. Así lo ha confirmado hoy el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, este lunes. La instalación sustituirá a la antigua, afectada por la dana, y se convertirá en un "importante eje intermodal", adaptado a las actuales medidas de accesibilidad, que conectará tres de las líneas del servicio ferroviario: las líneas 1, entre Bétera i Vilanova de Castelló; la 2, entre Llíria y Vilanova de Castelló; y la 7, entre Marítim i Torrent.

La actual València Sud era la única de toda la red ferroviaria que no era plenamente accesible, algo que se solucionará con la nueva instalación, ubicada a 100 metros de la anterior. Después de la dana, el departamento de Martínez Mus realizó una revisión de las instalaciones y decidió construir unas nuevas, que fueran "resilientes frente a fenómenos meteorológicos y plenamente accesibles". Para ello, contará con tres ascensores a disposición de las personas con movilidad reducida.

La estrategia para mejorar su resiliencia frente a futuras danas se fundamenta en elevar las cotas de la estación para minimizar los efectos de este tipo de fenómenos. En este sentido, el puesto de mando -una de las partes más afectadas por las inundaciones- se construirá en la primera planta del edificio principal, en vez de en la planta baja -a la altura del suelo- como ocurría anteriormente.

Hasta entonces seguirá operando la antigua estación, reconstruida después de la dana. Fuentes oficiales de la Conselleria explican que se decidió ponerla en marcha y priorizar la recuperación de la circulación de estas líneas, en su recorrido completo, y no esperar a la construcción de las nuevas instalaciones.

Cambios en la estación

Cuando esté abierta la nueva estación, los trenes pararán 150 metros más adelante que ahora, en una zona más cercana al aparcamiento. Como explica fuentes de Infraestructuras, esto permitirá que los viajeros bajen del tren y se desplacen por el nuevo acceso inferior "con mayor comodidad" y, además, "verán reducida la distancia hasta el parking", como explica el conseller.

Acceso al paso inferior de la nueva estación de València Sud.

Acceso al paso inferior de la nueva estación de València Sud. / GVA

El actual paso inferior pasará a utilizarse por el personal interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y como salida de emergencia, frente a "una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes".

Reconstrucción por 140 millones

El servicio ferroviario de Metrovalencia fue uno de los más afectados por las instalaciones. De hecho, los convoyes no circularon al sur de València Sud hasta finales del mes de junio. La puesta en marcha llegó con unos días de retraso respecto a lo anunciada inicialmente; se dio la fecha del 21 de junio, pero se tuvo que retrasar -así lo avanzó Levante-EMV- a una semana después. Desde entonces, es cierto que las incidencias y retrasos en las líneas se han venido sucediendo, lo que ha ocasionado malestar entre la ciudadanía. Habrá que ver si esta vez se cumplen o no los plazos.

Pese a esto, la Generalitat ha defendido siempre la rapidez en la reconstrucción de 10.000 metros de vías con una inversión de 140 millones de euros en la reconstrucción. En la actualidad, se sigue trabajando en la reconstrucción y rehabilitación de ocho vías principales y otras 20 de carácter auxiliar.

El servicio de metro regresa a los municipios de la zona cero

El servicio de metro regresa a los municipios de la zona cero

Fernando Bustamante

De manera paralela, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, puesto de mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de acceso y seguridad, archivo histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

TEMAS

