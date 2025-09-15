Micó replica a Morant y exige citar a Sánchez en el Congreso por la dana

La aguja larga del reloj no había dado una vuelta completa desde que la líder del PSPV, Diana Morant, había acusado a Podem y Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, de "bloquear" la comisión de investigación de la dana cuando la parlamentaria valencianista de Més (hoy en el Grupo Mixto) ya había replicado y señalado como responsable de ese "bloqueo" a los socialistas porque "no quieren que vaya Pedro Sánchez" a comparecer.

Menos de una hora después de las críticas lanzadas por la dirigente socialista, Micó ha contragolpeado no solo manteniendo su exigencia a citar al presidente del Gobierno en la comisión de investigación, sino dejando alguna pulla por el camino hacia la propia Morant. "Nos sorprende que la líder del PSPV que hace vida en Madrid no se entere de lo que realmente ha pasado en la comisión", ha comenzado su respuesta la diputada de Compromís que a final de junio dejó el Grupo Plurinacional Sumar para pasarse al Mixto.

El detonante de aquella salida fue precisamente llamada de Sánchez a declarar en la comisión de investigación. Ella y su compañero de coalición, Alberto Ibáñez, solicitaron que la comparecencia del jefe del Gobierno central estuviera en el plan de trabajo, pero la dirección del grupo Sumar lo vetó. El choque llevó a Micó a salirse del paraguas de la plataforma de Yolanda Díaz y a un cisma dentro de Compromís ya que Ibáñez, de Iniciativa (partido dentro de la coalición), sí que se mantuvo.

Aquel conflicto, que destapó la caja de Pandora interna en Compromís, ha resurgido este lunes ante la situación que se vive en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. "Bloqueo" es la palabra utilizada tanto por socialistas como por la diputada de Més. Es la única que no solo no ha celebrado ninguna comparecencia sino que no tiene todavía el plan de trabajo aprobado, donde está el meollo de la cuestión con la citación a Sánchez como "principal discrepancia", como han admitido tanto Morant como Micó.

Mazón y Sánchez

En este sentido, si la dirigente valencianista culpa a los socios del Gobierno de ser los causantes de la paralización, Micó ha acusado al PSOE de ser "los únicos que la están bloqueando porque no quieren que vaya Pedro Sánchez", recordando, además, que la presidencia de la comisión está en manos de una socialista, Carmen Martínez, que debería ser la encargada de convocarla y que quien impulsó la comisión fue Compromís sin que el PSOE ni siquiera "quisiera firmarla".

Así, la valencianista ha defendido que su deseo es que vayan "todos los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que no vuelva a pasar y se recuperen las zonas afectadas por la dana". "Lo que importa son las víctimas y que se sepa la verdad, por tanto, queremos que vayan Sánchez y Mazón", ha añadido la dirigente valencianista, una comparación que enfada a los socialistas que consideran que supone "desviar el foco", pero que para Compromís se ha convertido en parte central de su actuación.