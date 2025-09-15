Miquel Gil, dolor, denuncia y música tras la dana: “Maleït siga qui no ens va avisar”

“Ningú no ens va avisar / De la maldat que venia”. Con esa frase, el sonido de una guitarra y la voz rasgada comenzó este viernes Miquel Gil, cantautor y exmiembro de Al Tall, a cantar su canción ‘Sense avisos’. El nombre del tema ya da una idea de a qué avisos se refiere. También la procedencia del músico, de Catarroja, lo apunta. “200 morts, 200 faltes”, continúa la canción y, con esa referencia, ya queda absolutamente claro que Gil canta, con el dolor y rabia de las víctimas y afectados por la dana, a la “desastrosa” gestión del 29 de octubre de 2024. “Maleïda siga la nit”, canta el artista. Y también: “Maleït siga qui no ens va avisar”.

El cantautor interpretó este viernes ‘Sense avisos’ en un homenaje musical a la memoria de Salvador Allende celebrado en el Centre Cultural Octubre. El silencio mientras la interpretaba con su guitarra fue respetuoso, casi reverencial. Pero la canción como tal, reconoce, nació de un “error”. “Me llamaron para actuar en la Gala de l'Audiovisual Valencià y me hice un lío, pensé que querían un tema que girara alrededor de la dana e hice una letra”, explica. No era así, lo habían convocado para cantar temas de la música tradicional valenciana, pero la letra “ya estaba hecha”.

“Barranc avall”

En la canción, el músico valenciano rememora el fatídico 29 de octubre del año pasado. La “maldat que venia”, lo hacía “barranc avall / mentre la por s’estenia”. También habla de poder ver los estragos de la catástrofe a la luz del día, “aquell dia matiner / que el sol eixir no volia”. Pero sobre todo, abunda en un punto clave para Gil: la responsabilidad de quienes gestionaban la emergencia y no avisaron a tiempo. “Maleïda siga la nit / maleït qui no ens va avisar / maleït siga qui no ens va avisar”.

“Es un tema tan doloroso que, quieras que no, es fácil transcribir ese dolor en palabras”, destaca. Miquel Gil, vecino de Catarroja, asegura que la falta de aviso les hizo sentirse abandonados. “Nos habría dado tiempo a subir a los iaios al primer piso, a sacar los coches, a que volviera a casa el que en ese momento estaba comprando en el Consum”, reivindica. Cree que la muerte de 229 personas “en el siglo XXI, en Europa, en España, en el País Valenciano, no se entiende”.

Y apunta directamente al gobierno valenciano y a una “dejadez absoluta que no tiene nombre”. “Ahora que digan lo que quieran, pero tenían que estar al pie del cañón; no una recogiendo premios y el otro que aún no se sabe dónde estaba”, considera. Cree que la gestión de ese día denota “una falta de amor por su tierra y por su gente”. Así que, si pudiera decirles a todos ellos una cosa, esa cosa sería: “No te mereces estar en el gobierno, vete a tu casa y reflexiona”. Porque, apunta, “si no tienen a esas 229 personas en la conciencia es que no tienen conciencia”.

Miquel Gil en una imagen de archivo / Juan Miguel Morales

“Saliendo del shock”

Sabe que el efecto del agua sobre viviendas, calles, e infraestructuras era difícil de evitar, pero no las muertes. “Somos un país de avenidas, pero en la riada del 57 los muertos fueron muchos menos”, destaca. La situación, hoy, es “muy dolorosa”, aunque estén “saliendo del shock” poco a poco. “El pueblo va a tardar años en rehacerse”, considera. Aun hoy ve las cicatrices en Catarroja: “Hay gente que tiene pánico a vivir en plantas bajas, y ese pánico va a costar sacárselo de encima”. No solo eso, sino que la estructura de las ciudades ha cambiado, quizá para siempre. “La peluquería de mi barrio donde tuvieron que sacar a cuatro personas rompiendo un cristal con un martillito de partir almendras, el bajo frente a la rambla, la tienda de tatuajes, todo eso no reabrirá”, lamenta.

Por esa vinculación con su Catarroja natal y con la zona cero de la dana, el cantautor ha interpretado también la canción en varios actos reivindicativos, como la manifestación del pasado 29 de julio precisamente en esta localidad. También en otros actos similares. “A veces cuesta un poco”, reconoce, porque él llora “a la mínima”, también con música. “Pero aquí me he tenido que morder, porque veo a mi amiga Mariló, a gente del pueblo, veo las caras y me sale el instinto”, confiesa. Pero recurre a la profesionalidad para no emocionarse demasiado o para que la procesión siga yendo por dentro.

Grabación

De ‘Sense avisos’ no existe versión de estudio, todavía, pero la habrá. Las instalaciones donde graba fueron arrasadas por la dana y llevaba un año sin poder utilizarlas. “Empezamos el otro día, hicimos la primera sesión”, explica. Sobre qué futuro tiene su tema, aún no lo tiene claro. “No sé lo que haré; de momento lo grabaré en condiciones y no sé si lo editaremos”, dice. Eso sí, sabe que ya no solo le pertenece a él, como cuando pensaba que era “una cosa improvisada y ocasional”. Ahora es de todas las víctimas de la dana y quienes las lloran.