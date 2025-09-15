“Ningú no ens va avisar / De la maldat que venia”. Con esa frase, el sonido de una guitarra y la voz rasgada comenzó este viernes Miquel Gil, cantautor y exmiembro de Al Tall, a cantar su canción ‘Sense avisos’. El nombre del tema ya da una idea de a qué avisos se refiere. También la procedencia del músico, de Catarroja, lo apunta. “200 morts, 200 faltes”, continúa la canción y, con esa referencia, ya queda absolutamente claro que Gil canta, con el dolor y rabia de las víctimas y afectados por la dana, a la “desastrosa” gestión del 29 de octubre de 2024. “Maleïda siga la nit”, canta el artista. Y también: “Maleït siga qui no ens va avisar”.
Miquel Gil, dolor, denuncia y música tras la dana: “Maleït siga qui no ens va avisar”
